Ainda dá tempo! Confira os perfumes PERFEITOS para presentear o seu pai

O Dia dos Pais é comemorado no próximo domingo (13) e passar o dia sem presentear quem você ama vai pegar mal, não é mesmo? Por isso, se você ainda não comprou o presente para o seu pai, que tal escolher um perfume?

Confira a seguir as fragrâncias perfeitas para presentear neste Dia dos Pais.

Ferrari Black - Ferrari

As notas de topo são Maçã Vermelha, Ameixa, Lima e Bergamota. As notas de coração são Canela, Jasmim, Cardamomo e Rosa e as notas de fundo são: Baunilha, Âmbar, Almíscar e Cedro.

Kaiak Aero - Natura

As notas que compõem esse perfume são Ruibarbo, Junípero ou zimbro e Cardamomo no topo, seguidas por Notas Oceânicas, Folhas de Violeta e Gerânio no coração e Ambrocenide, Almíscar, Cedro e Sândalo no fundo.

Malbec Elegant - O Boticário

No topo traz notas de Junípero ou zimbro, Mandarina e Pimenta. As notas que estão no coração são Notas Florais, Notas Amadeiradas e Gerânio e as notas de fundo Akigalawood, Âmbar Claro e Cedro.

212 Men - Carolina Herrera

As notas que compõem esse perfume são Notas Verdes, Toranja, Especiarias, Bergamota, Lavanda e Petitgrain; Gengibre, Violeta, Gardênia e Sálvia e Almíscar, Sândalo, Incenso, Madeira Guaiac, Vetiver e Ládano.

Egeo Bomb Black - O Boticário

Bergamota, Artemísia, Hortelã, Maçã, Limão e Folhas Verdes são as notas de topo. Couro, Musgo, Cedro, Lírio-do-Vale e Immortelle são as notas de corpo e as notas de fundo são Caramelo, Açúcar, Âmbar, Baunilha, Patchouli, Tiramisù, Almíscar e Sândalo.

