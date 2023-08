Veja as moedas olímpicas que podem valer mais de R$ 700! Imagem: reprodução TikTok (@numismaticajf)

Para quem coleciona moedas, o valor pelo item é mais sentimental do que monetário. Contudo, alguns destes objetos podem valer bem mais do que as pessoas imaginam, principalmente se apresentarem erros na hora da confecção.

Uma das moedas de Real que estão entre as mais valiosas é a moeda das Olimpíadas do Rio de 2016 da Natação.

Segundo o TikTok ‘Numismaticajf’, o item pode valer mais do que aparenta, mas precisa apresentar um erro na hora da confecção.

Esse defeito é conhecido como núcleo deslocado e, segundo o especialista em moedas, pode valer R$ 720 no mercado de colecionadores.

Veja mais detalhes a seguir:

Além da moeda de natação, outras moedas olímpicas que valem R$ 720 caso apresente o núcleo deslocado são: basquete, boxe, golfe, rugby e do mascote Vinícius.

Moeda antiga pode valer quase de 3 mil reais; veja se você tem uma

Antes do Real, o Brasil já passou por diversos sistemas monetários. O primeiro deles foi o Réis, que durou do período do Brasil Colônia até 1942.

Algumas pessoas ainda guardam esse tipo de moeda em casa, como uma espécie de herança herdada dos antepassados, mas muitos não imaginam que algumas delas podem valer muito dinheiro.

2 mil réis

Uma delas é a moeda de 2 mil réis de prata Centenário da Independência de 1922. Ao todo foram feitas 359 mil unidades feitas em 90% de prata e que, atualmente, segundo o catálogo de moedas raras, valem R$ 60 em estado MBC, R$ 100 em estado soberba e R$ 170 flor de cunho.

Já a versão em 50% de prata possui 1,2 milhões de unidades feitas e que valem R$ 36 (MBC), R$ 65 (soberba) e R$ 110 (flor de cunha).

500 réis

A mais valiosa das moedas de comemorando o primeiro Centenário da Independência, em 1922 é a de 500 réis, contudo, para que seja considerada rara, é preciso que ela apresente um erro.

Feita de bronze/alumínio, ela possui 13,7 milhões de unidades produzidas e, segundo o catálogo, vale: R$ 8 (MBC), R$ 40 (soberba) e R$ 120 (flor de cunho). Caso ela apresente o reverso horizontal seu valor sobe para até R$ 850 e com reverso invertido para R$ 1.650.

Um outro defeito ainda mais raro faz com que a moeda chegue em incríveis R$ 2.700 caso a palavra ‘Brasil’ tenha a grafia errada, com duas letras B (BB). Neste caso ela vale R$ 850 em estado flor de cunho, R$ 1.400 soberba, além de R$ 2.700 flor de cunho.

Confira:

