Unhas antienvelhecimento: 6 cores que rejuvenescem suas mãos e que são perfeitas para 2023

As tendências são importantes para definir o que faremos com nossos looks e um dos pontos mais relevantes tem a ver com o design de unhas ideal para cada época do ano. Nesse sentido, existem diversas alternativas que estilizam suas mãos e que farão você se sentir moderna e jovem.

Nesse sentido, Elle selecionou algumas das melhores tendências em manicure, com as unhas mais na moda para 2023.

Os tons de esmalte em tendência para 2023

Unhas Jeans

Os jeans sempre são tendência, mas isso também pode ser levado para as suas unhas. Um exemplo disso é este resultado com um esmalte azul acinzentado, que pode ser uma cor ideal para 2023.

Unhas lavanda

A lavanda é uma das cores mais em alta de 2023, desde delineadores de olhos até nas unhas. Nesse sentido, aplique duas ou três camadas de esmalte de unhas roxo claro e você conseguirá que suas unhas tenham uma das tendências do momento.

Unhas com flores tropicais

As unhas com flores sempre destacarão suas mãos de uma maneira fresca e jovial, o que você pode aumentar ainda mais se forem flores tropicais.

Unhas de neon

Se você quiser uma cor de unhas ousada, moderna e que ressalte por todos os lados, se atreva com unhas de luzes de néon, o que fará com que suas mãos se destaquem como nunca antes.

Unhas de vermelho intenso

As unhas vermelhas são um clássico, mas agora elas voltaram à moda, já que Hailey Bieber decidiu estilizar as suas mãos com essa cor. Então, você pode pintar duas camadas de esmalte de unhas vermelho cereja brilhante, seguido de uma camada superior brilhante.

Unhas com degradês brilhantes

Para você se destacar, deve parecer colorida e alegre, assim como este design. Dessa forma, você pode brilhar com um degradê com a mistura de todos os tipos de tons, que ficará espetacular nas suas mãos.