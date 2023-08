Relacionamento: 8 formas de se fortalecer após a experiência do lado de um parceiro difícil

Durante um relacionamento amoroso, é difícil reconhecer todas as suas fragilidades, por mais problemático que tenha sido. Isso ocorre porque quando se está inserido, fica ainda mais desafiador obter uma visão panorâmica de toda a situação. No entanto, quando a experiência se acaba, é importante refletir e se fortalecer.

Embora a maioria das pessoas encara a jornada amorosa com o objetivo de se manter firmes até o último dia de suas vidas, os términos são completamente comuns. A cabeça dos indivíduos no início de um compromisso sério pode ser mudada completamente após algum tempo de experiência.

Isso também acontece porque, com o tempo, ambos acabam se conhecendo mais e são obrigados a aprender a lidar com suas diferenças. Diversas são as razões pelas quais pode ocorrer um rompimento na relação amorosa. Inclusive, quando se trata de conviver com parceiros difíceis.

Leia mais:

8 formas de se fortalecer após a experiência do lado de um parceiro difícil

Diversas pessoas passam por relacionamentos problemáticos devido a afeição que sentem pelo parceiro. Com o rompimento, passam a enxergar seu grande nível de dificuldade de ser lidado enquanto casal, deixando até mesmo marcas de desgaste emocional e mental.

“Encontrar sua força depois de um relacionamento desafiador pode ser como escalar uma montanha, mas também pode ser uma jornada de auto-exploração e transformação pessoal.O objetivo é iluminar um caminho para recuperar um eu autêntico e promover o crescimento pessoal”, explica a neuropsicóloga Rhonda Freeman, ao portal Psychology Today.

Extraído da mesma fonte, abaixo você confere dicas para se fortalecer depois de um parceiro difícil.