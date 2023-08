Favoritos Natura: confira os melhores perfumes femininos desta marca

Natura é uma das marcas de perfumes nacionais mais conhecida e a queridinha de muitas mulheres. Porém, com as inúmeras fragrâncias disponíveis no mercado, é impossível classificar quais são as melhores.

Além de ser uma opinião pessoal, os gostos e os estilo de perfume acabam mudando, mas a lista a seguir pode te dar uma noção de quais os aromas que podem agradar a maioria do público feminino. Confira as dicas da youtuber Suzy Moura.

Humor 1 (Meu Primeiro Humor) - 2006

Conhecido como Meu Primeiro Humor ou Humor 1, esta fragrância pertence a uma das linhas mais conhecidas da Natura. Com um aroma fresco e frutado, pode ser utilizado diariamente, principalmente em dias mais quentes.

As notas de topo são Pera, Cítricos e Cassis. As notas de coração são Lírio-do-Vale, Castanha-do-Pará e Jasmim e as notas de fundo são Sândalo, Almíscar e Âmbar.

Luna Intenso - 2018

Quem tem o costume de adquirir perfumes da marca provavelmente já se deparou com Luna Intenso, que se tornou queridinho desde o seu lançamento. Possui um aroma amadeirado mais potente e noturno, sendo ideal para utilizar em climas mais frios.

No topo traz notas de Groselha Preta, Pêssego e Pera, seguidas por notas de Rosa, Jasmim Sambac, Violeta, Flor de Laranjeira e Lírio-do-Vale e finaliza com Patchouli, Baunilha, Cedro, Sândalo e Almíscar.

Una Artisan - 2017

Outro perfume potente e elegante, traz um aroma chipre floral.

Pera, Cassis, Mandarina, Folhas Verdes, Pimenta Rosa, Bergamota e Tagetes são as notas de topo. Rosa, Peônia, Jasmim, Lírio-do-Vale e Jacinto são as notas de coração e Patchouli, Almíscar, Baunilha, Sândalo, Musgo de Carvalho e Madeira de Cashmere fecham o perfume com as notas de fundo.

Luna Viva - 2023

Lançado neste ano, Viva dá continuidade à uma das linhas mais rentáveis da Natura, mas desta vez com um aroma mais floral. Possui um estilo mais elegante e se encaixa em eventos mais formais, como um casamento.

Suas notas são flores brancas, tuberosa, breu-branco, jasmim e lírio do vale.

