Estes são os números exatos de passos diários que você precisa para melhorar a saúde

Para quem não tem o hábito de realizar exercícios físicos, uma boa caminhada já contribui para a melhora da saúde do corpo.

A própria Organização Mundial de Saúde (OMS) já recomendou o número de 10 mil passos como ideal diário para se manter saudável.

Segundo este texto, o número surgiu em 1960, após uma empresa japonesa lançar o primeiro contador de passos com um marketing massivo em virtude dos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 1964.

Vantagens da caminhada

Desde a criação do mempo-kei, nome dado ao dispositivo, a ciência tem testado a ideia de 10 mil passos, ou 8 quilômetros, para chegar ao número exato.

De qualquer forma, o simples ato de caminhar já contribui para uma rotina mais saudável, segundo a medicina. Além de estimular o corpo, o ato de caminhar libera endorfina no cérebro, trazendo mais disposição e felicidade às pessoas.

Segundo um artigo de Borja del Pozo Cruz, pesquisador de ciências da saúde na Universidade de Cádiz, publicado na BBC, dar alguns passos também fortalece as pernas e melhora o equilíbrio.

Outras vantagens da caminha são: fortalecimento do coração; fortalecimento do sistema imunológico; ferramenta eficaz para a eliminação de gordura (perda de peso) e redução de doenças, como problemas cardiovasculares, demência e câncer

10 mil passos são suficientes?

Uma análise de hábitos saudáveis citada pelo texto feita com mais de 226 mil pessoas ao redor do mundo mostrou que 4 mil passos já ajuda na redução do risco de morte prematura, seja qual for a causa.

O estudo diz que cada mil passos extras, além dos 4 mil, estão associados a uma redução do risco de morte prematura em 15% e até o limite de 20 mil passos. Ou seja, se fizer mais exercícios que isso, não terá um benefício a mais.

“Acredito que devemos sempre enfatizar que as mudanças no estilo de vida, incluindo dieta e exercícios, que foram os principais heróis de nossa análise, podem ser pelo menos tão ou mais eficazes na redução d risco cardiovascular e no prolongamento da vida do que remédios”, explicou Maciej Banach, da universidade de Lodz.

Já para Pozo Cruz, 10 mil passos são bons, mas o mais importante é não desistir caso a meta não seja batida.

“As pessoas que não estão motivadas ou estão começando a adquirir o hábito de caminhar devem saber que os benefícios começam a se acumular a partir de alguns passos ao dia”.

