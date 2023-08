Estes perfumes masculinos são BARATOS e podem ser utilizados TODOS OS DIAS

Os perfumes que mais combinam com o ambiente de trabalho são aqueles frescos, que se mostram agradáveis tanto para quem utiliza quanto para quem está no mesmo ambiente.

Porém, muitas pessoas não entendem quais são os aromas indicados para o convívio corporativo e acabam utilizando alguns com propostas totalmente opostas.

Para você não errar, confira a seguir 5 indicações de perfumes masculinos refrescantes e baratos para utilizar no dia-a-dia.

5º Polo Sport - Ralph Lauren (1994)

As notas de topo são Aldeídos, Hortelã, Lavanda, Bergamota, Mandarina, Limão, Artemísia e Néroli. As notas de coração são Alga Marinha, Gengibre, Jasmim, Gerânio, Cyclamen, Pau-Rosa e Rosa e as notas de fundo são Almíscar, Sândalo, Cedro, Madeira Guaiac e Âmbar.

4º Prestige Platinum - Cuba Paris

As notas de topo são Bergamota e Lavanda. As notas de coração são Florai e as notas de fundosão Patchouli e Musgo de Carvalho.

LEIA TAMBÉM: Os 5 melhores perfumes masculinos de O Boticário em 2023

3º Kaiak Aero - Natura (2018)

As notas de topo são Ruibarbo, Junípero ou zimbro e Cardamomo. As notas de coração são Notas Oceânicas, Folhas de Violeta e Gerânio e as notas de fundo são Ambrocenide, Almíscar, Cedro e Sândalo.

2º Musk + Marine - Avon (2015)

Hortelã, Bergamota e Gengibre são as notas de topo, seguidas por Lavanda, Gerânio e Violeta no coração eAlmíscar e Notas Amadeiradas no fundo.

1º Mediterraneo - Antonio Banderas (2001)

As notas que compõem esse perfume são Bergamota, Vetiver, Gengibre, Pimenta, Almíscar e Âmbar.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Fã da linha 212? Confira os os perfumes MAIS BARATOS e parecidos com este importado

⋅ Perfumes nacionais COM CHEIRO DE RICA e preço QUE CABE NO BOLSO

⋅ 4 perfumes que são OBRIGATÓRIOS em uma coleção feminina