Cortes de cabelo para mulheres de 65 anos em 2023: os estilos mais rejuvenescedores

Atualmente, mulheres com 65 anos estão muito ativas e estão no seu melhor momento para desfrutar de muitos prazeres da vida.

Mesmo que muitos pensem que o charme e a beleza acabaram, eles estão errados porque são as que mais visitam os salões de beleza para mudar de visual e encontrar o corte que reduzam anos do rosto.

Aqui estão 7 cortes de cabelo que são tendência em 2023 e que rejuvenescem o rosto.

Corte médio

Dizem que o cabelo até os ombros é o mais versátil, pois um cabelo curto pode ser arriscado, enquanto que um cabelo longo exige cuidados e paciência para manter sua beleza. O cabelo acima dos ombros ou um pouco abaixo deles favorece todas as mulheres. A atriz Meryl Streep aposta neste corte de cabelo em diversas ocasiões.

Corte médio desfiado

Sim, o cabelo desfiado também é para as mais velhas e a franja média, naturalmente, beneficia a partir dos 60. É um corte natural porque dá volume e presença ao cabelo. Jill Biden, que passa dos 70 anos, está ótima com o seu penteado. A primeira-dama dos Estados Unidos tem cabelos em camadas, pontas desfiadas e franja aberta que a faz parecer com alguns anos a menos.

Pixie curto

Se caracteriza por ser um corte de cabelo mais curto na parte de trás da cabeça e nas têmporas, e ligeiramente mais comprido na parte superior da cabeça ou coroa, com o objetivo de criar maior volume nessa área. Favorece muito as mulheres maduras e uma das suas expoentes é a famosa atriz Judi Dench, que tem 86 anos e está espetacular.

Cabelo curto liso

O cabelo curto liso ainda é usado, embora vejamos que outras tendências predominam. Meryl Streep se arrisca em diferentes estilos e o cabelo curto fica espetacular nela.

Corte Bob

Para as mulheres com 65 anos completos, o bob é uma boa alternativa que podem compartilhar com suas companheiras mais jovens, pois estamos diante de outro corte de cabelo sem idade. Vemos este corte em famosos como Jane Fonda. A atriz tem 83 anos e se apresenta muito bem com seu corte.

Long Bob

Cabelos que atingem os ombros, que pode ser liso, encaracolado ou com ondas. Você pode optar por uma divisão no meio para dar um aspecto mais jovem. O cabelo longo encaracolado adiciona doçura ao rosto maduro. Meryl Streep, de 71 anos, o usa assim muitas vezes, no estilo Long Bob.

Cabelos longos para maiores de 65

O cabelo longo teve má fama até pouco tempo, pois dizem que encurta a figura e que mais do que um atributo de beleza é um entrave para a mulher madura ou com cabelo escasso. No entanto, se tratando de um cabelo bem cuidado, pode ser mantida além dos 60. Isso nos é demonstrado por famosas como a atriz Goldie Hawn.