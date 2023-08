Cortes de cabelo para mulheres de 40 a 50 anos: 7 estilos que são tendência em 2023 e que rejuvenescem

À medida que os anos passam, as mulheres procuram cortes que não só nos deixam mais bonitas, mas também nos fazem parecer mais jovens.

Quando se chega aos 50, existe um estereótipo sobre os cortes de cabelo, onde se pensa que o comprimento médio, reto e sem movimento é o que deve ser usado, mas nos últimos anos mudou muito essa ideia e agora incentivam que, com a idade, se experimente e se leve o cabelo a cortes muito modernos.

Por isso, vamos mostrar aqui 7 cortes de cabelo que ficam muito bem em mulheres com mais de 40 anos e que rejuvenescem o rosto.

Bob Francês

Esta não apenas dá juventude e originalidade, mas também dá ao rosto uma aparência fresca que realça os contornos faciais e os torna visivelmente melhores.

Lob

O comprimento curto perfeito para aquelas que não querem experimentar muito é até a altura dos ombros ou até mesmo alguns centímetros acima. Isso porque não é nem muito curto nem muito longo, criando um ponto médio. Para este em específico, a linha do meio é muito comum, pois dá simetria e elegância.

Extra longo com franja

Se há algo que adoramos são cabelos longos e dignos para se mostrar com todo o seu esplendor. O franjão é perfeito para gerar movimento e alegria. E para levar isso ainda mais longe, tente pentear com ondas para que ele tenha mais volume.

Bob reto

O bob reto já provou ser eficaz para representar todos os tipos de personalidades, desde as mais jovens até as mais velhas. Pode já ser considerado como um clássico e não é de estranhar, pois foi adotado como um dos preferidos quando procuramos algo minimalista, versátil e muito fácil de pentear.

Corte com camadas e franja reta

Um franja reta nunca será uma má decisão. Nos últimos anos, foi inovado com diferentes tipos: desde as assimétricas, cortina e até as que se escondem atrás das orelhas. No entanto, optar pelo clássico é a opção certa e ainda mais quando se deseja um corte de cabelo mais estável e sofisticado. Como adição, você pode cortar o resto em camadas para que ele tenha mais corpo e movimento.

Corte de cabelo shaggy

Eles conseguiram dominar o mundo dos cabelos com a irregularidade e originalidade que propõem. Fizeram algumas inovações nele e agora existem com franjas pontudas, camadas estilo mullet ou em camadas e até mesmo uma mistura entre cabelos curtos e longos. Para algo mais clássico, recomendamos escalonar o cabelo e optar por uma franja setentista para dar aquela mudança divertida e emocionante.

Longo e sem camadas

É necessário reafirmar (como os especialistas já fizeram) que a base para um cabelo brilhante é que ele esteja saudável e seja cuidado de forma constante. Para que brilhe de forma natural, recomendamos que você se informe sobre o tipo de cabelo que tem para poder enriquecê-lo com produtos que contenham as vitaminas ou ativos que ele mais necessite.