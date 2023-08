Como o calor extremo afeta a nossa saúde mental e como podemos lutar contra isso?

O calor pelo qual o mundo está passando nunca foi registrado antes. De acordo com a Organização Meteorológica Mundial, julho de 2023 foi o mês mais quente da história. E tudo indica que nos próximos anos será ainda pior.

Petteri Taalas, Secretário-Geral da Organização Meteorológica Mundial, disse que "o clima extremo que afetou milhões de pessoas em julho é infelizmente a dura realidade das mudanças climáticas e um presságio do futuro".

Taalas acrescentou: "A necessidade de reduzir as emissões de gases de efeito estufa é mais urgente do que nunca. A ação climática não é um luxo, mas um dever".

De acordo com o jornal espanhol El País, antes do verão de 2023, o mês registrado como o mais quente no planeta era julho de 2019, com uma temperatura média de 16,63 °C. Julho de 2023 alcançou 16,95 °C.

Karsten Haustein, climatologista da Universidade de Leipzig, resume: "Não foi apenas o mais quente de julho, mas também o mais quente mês da história em termos de temperatura média global absoluta. É possível que tenhamos que nos remontar a milhares, se não dezenas de milhares de anos atrás, para encontrar condições climáticas semelhantes no nosso planeta".

Veja como o calor extremo influencia a nossa saúde mental

Mas, como este calor extremo influencia a nossa saúde mental?

O portal CNBC conversou com a psicóloga Smriti Joshi sobre o assunto. "Há uma grande sensação de impotência e perda de controle devido à mudança climática que está ocorrendo a nível mundial e que pode desencadear muita ansiedade", afirma a especialista.

De acordo com Joshi, o calor extremo causa alguns efeitos na nossa saúde mental:

Aumento do estresse.

Distúrbios do sono, incluindo insônia.

do sono, incluindo insônia. Sentimentos de fadiga.

Irritabilidade.

Mais frustração do que o habitual.

Incapacidade de nos concentrarmos.

Além de como o calor extremo nos afeta fisicamente, o ponto psicológico é muito importante. "Quando o clima aumenta", explica a psicóloga Joshi, "ocorrem mais casos de raiva ao volante. Coletivamente, as pessoas recorrem a mecanismos de enfrentamento pouco saudáveis, como beber mais álcool, comer em excesso e mais".

Como reduzir os efeitos do calor?

A especialista sugere 10 pontos importantes para tentar diminuir os efeitos do calor extremo na nossa saúde mental: