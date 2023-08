Cientistas estão se preparando para uma próxima pandemia e começando a lutar contra a “Doença X”, ainda inexistente

Em um esforço proativo para enfrentar ameaças pandêmicas futuras, especialistas de todo o mundo se uniram na luta contra o que a Organização Mundial da Saúde (OMS) denominou como a “Doença X”, um patógeno “conhecido desconhecido” .

Como é explicado, apesar de que ainda não se materializou, a comunidade científica está trabalhando incansavelmente em um laboratório localizado no Reino Unido com o objetivo de rastrear, prever e analisar possíveis novas pandemias, tentando evitar a falta de preparação que caracterizou a crise da COVID-19.

Este esforço busca identificar antecipadamente a próxima doença que poderá se propagar em larga escala, apostando para evitar repetir os erros do passado. Investidores de diferentes países se uniram neste esforço colaborativo que poderá marcar a diferença na resposta a futuras crises de saúde.

Os especialistas alertam que as condições atuais, como as mudanças climáticas, a expansão de mosquitos e carrapatos, bem como a diversidade de ambientes, estão criando as bases para uma potencial ameaça à saúde. Estas condições desafiadoras colocam à prova a capacidade dos cientistas de prever e contrapor os riscos emergentes.

A opinião dos cientistas

Jenny Harries, Diretora Executiva da Agência de Segurança Sanitária do Reino Unido, em uma entrevista à RTVE, explicou: "A proximidade entre animais e humanos em nossas urbanizações nos obriga a estar um passo à frente na identificação de patógenos que possam representar um risco".

COVID-19 (Unsplash)

Será que o coronavírus poderia ter sido a “Doença X”? A inclusão desta doença na lista de patógenos da OMS como um “conhecido desconhecido” data de 2018, antes da aparição do COVID-19. No entanto, o mundo se encontrou numa posição pouco preparada para lidar com o impacto do coronavírus.

A respeito disso, Peter Daszak, membro do Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento da OMS, afirmou: “Em poucas palavras, COVID-19 é a Doença X”.

A estratégia para prevenir uma próxima pandemia consiste na criação de tecnologias e plataformas ágeis e adaptáveis a qualquer ameaça que surja. O objetivo principal é garantir que tanto a detecção precoce como o desenvolvimento de um antídoto possam ser realizados de forma eficaz e rápida, minimizando o impacto de uma possível pandemia futura.