Chefe da NASA apresenta os quatro astronautas da missão Artemis II e revela o verdadeiro objetivo de viajar à Lua

Entre os muitos projetos que estão sendo executados ao mesmo tempo, a NASA está preparando sua volta à Lua. Quatro astronautas viajarão para a órbita do satélite natural na segunda fase da missão Artemis, que acontecerá no final de 2024.

Bill Nelson, chefe da NASA, oficialmente apresentou os quatro astronautas que viajarão para o espaço na missão Artemis II e a nave (Cápsula Orión) que os levará.

Além de explicar os procedimentos de protocolo para este tipo de missões, ele revelou qual é o verdadeiro objetivo deste novo projeto da agência espacial norte-americana.

A NASA volta à Lua após mais de meio século de ausência. Certamente há muito a se descobrir sobre a superfície de nosso satélite natural e sua suposta presença de água.

Mas para Bill Nelson o verdadeiro desafio é que os humanos aprendam a viver em ambientes diferentes da Terra, pensando em missões mais distantes, como uma para Marte, por exemplo.

"Vamos voltar para aprender a viver em um ambiente do espaço profundo por longos períodos de tempo", disse Bill Nelson do Centro Espacial Kennedy, na Flórida, de acordo com a Infobae.

“Vamos para a Lua, sim. Mas também queremos ir para Marte”, destacou. A ideia da missão Artemis II, além de retornar com segurança, é registrar todos os dados para começar a instalar bases no polo sul da Lua, o que será já parte da Artemis III.

Quem viaja para a Lua na Artemis II?

A astronauta Christina Koch

O astronauta Victor Glover

O astronauta Reid Wiseman

O astronauta Jeremy Hansen

Astronautas NASA

Como eles estão viajando?

Estes quatro escolhidos estão a bordo da Cápsula Orion. É uma nave de pressão que tem três seções que podem transportar até seis astronautas.

A Orion é impulsionada por quatro motores principais de foguetes e tem uma massa de lançamento de aproximadamente 25 toneladas métricas.

Atinge velocidades de até 25.000 quilômetros por hora. Pode viajar para a Lua em aproximadamente três dias e pode permanecer em órbita ao redor do satélite por cerca de um mês. Também conta com a capacidade de pousar na Lua e regressar à Terra.