Beleza: cílios perfeitos? Nós te dizemos como conseguir!

Cílios longos e volumosos sempre deixam o seu olhar ainda mais marcante. Mesmo que você esteja sem nenhuma outra maquiagem, se tiver com os cílios marcados, já vai ter uma aparência mais viva. Mas você realmente consegue aquela ondulação perfeita na hora de passar o rímel? Se a sua resposta for não, fica tranquila, pois compartilhamos algumas dicas para você arrasar!

Como curvar os cílios corretamente?

Use um curvex em bom estado

Ok, a primeira coisa que você tem que saber é que você precisa de um curvex que esteja em bom estado, com a almofada nova (a esponja que fica entre as barras). Ou seja: se o seu está velho e você continua usando, com certeza ele tem sido o problema. É importante trocá-lo para obter a melhor curva para os seus cílios, além de não danificar seus cílios.

Depois de ter um curvex novo, coloque-o na raiz dos cílios e pressione de uma a duas vezes, depois traga-a para o meio e pressione novamente. Se quiser que fiquem muito volumosas, pode fazer uma terceira pressão quase chegando ao final dos fios.

Rímel que não abaixa os cílios

Sim, usar um bom produto também será fundamental para que seus cílios permaneçam no lugar, e com certeza já aconteceu de você aplicar seu rímel e depois de pouco tempo seus cílios caírem! Portanto, opte por uma versão à prova d’água e leia no rótulo por opções que dão máximo volume e comprimento.

O lifting de cílios funciona?

Sem dúvida, a resposta é sim! Caso você não goste de passar maquiagem todos os dias e, ainda asim, tenha vontade de ter cílios mais volumosos, esta é uma maneira eficaz de deixá-los com uma aparência ondulada sem precisar usar rímel. Com o lifting, você acordará literalmente com os cílios curvados, mas é importante lembrar que, com o tempo, os cílios voltam ao seu estado natural, ou seja, é um recurso semipermanente.

Lembre-se que não pode abusar, por isso, se optar pela técnica, recomendamos que espere alguns meses para deixar os cílios descansarem antes de repetir o alongamento. Enquanto isso, aposte em séruns que ajudem a fortalecer os cíilios e a ajudá-las a crescer.

Leia também: