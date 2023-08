As revelações das cartas do tarot para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes até o domingo (13) Foto ilustrativa - Freepik - @chandlervid85

Já passamos da metade da semana, mas até o próximo domingo (13) muita coisa ainda pode rolar. Visto isso, queremos convidá-lo a conferir quais são as revelações das cartas do tarot para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Sagitário

Uma onda positiva se aproxima da vida da pessoa de Sagitário, com impacto principalmente no campo profissional em que consegue levar a vida com total leveza e ótimos resultados.

Por fim, aproveite os espaços de tempo livres para passar mais tempo com seu companheiro.

Capricórnio

Embora você se sinta bastante otimista com o futuro e sua jornada, é possível que se apresente ao longo do tempo algum tipo de conflito. Tente relaxar um pouco e utilize de sua intuição para poder decidir qual o melhor caminho a seguir.

Aquário

É possível que hoje um sentimento pessimista te domine, o que exigirá de você bastante cautela, principalmente se está pensando em se decidir sobre algo. Por sua vez, tome cuidado, em especial no que diz respeito ao campo financeiro. Não é hora de gastar nem investir em nada

Peixes

Se você tentou ser escutado, principalmente no campo familiar, talvez esse não seja o momento ideal. Aproveite tais instantes para poder refletir e passar mais momentos consigo.

