As revelações das cartas do tarot para Leão, Virgem, Libra e Escorpião até o domingo (13)

Já passamos da metade da semana, mas até o próximo domingo (13) muita coisa ainda pode rolar. Visto isso, queremos convidá-lo a conferir quais são as revelações das cartas do tarot para Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Leão

Diferente de outros signos, a pessoa de Leão não terá um ciclo positivo, podendo enfrentar alguns problemas principalmente no campo profissional. A difícil fase deve se ampliar também para o campo sentimental, com o crush te enganando ou simplesmente colocando um ponto final no relacionamento de vocês.

Tendo todo o anterior em mente, tenha calma, pois as fases ruins não são eternas.

Virgem

Virgem, as cartas do tarot te deixam um conselho: você precisará se esforçar ao máximo para conseguir o reconhecimento de tudo que se empenhou nos últimos tempos. Não abaixe a guarda, ok?

Além disso, este é o período para que cuide mais de si e de sua saúde tanto física quanto mental.

Libra

Libra, por sua vez, entra em uma fase investigadora no qual se sentirá atraída pelos mais variados temas, o que pode ser uma excelente oportunidade de aprendizado e aumentar sua espiritualidade.

Além disso, as cartas do tarot reforçam que este é o momento ideal para estar com amigos e pessoas que gosta.

Escorpião

Escorpião, fique atento na mensagem do tarot: diferente do que você imagina, de que as coisas estão estancadas, elas na verdade estão acontecendo, só não na velocidade que deseja, tenha paciência e dê tempo ao tempo, pois no fim das contas alcançará aquilo que tanto deseja.

