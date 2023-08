As revelações das cartas do tarot para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer até o domingo (13) Foto ilustrativa - Pexels - RODNAE Productions

Já passamos da metade da semana, mas até o próximo domingo (13) muita coisa ainda pode rolar. Visto isso, queremos convidá-lo a conferir quais são as revelações das cartas do tarot para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

Áries

Ótimas notícias, Áries! Os próximos dias da semana serão bastante positivos para este signo, no qual o universo conspira não apenas para que aquilo que deseja aconteça, como também trará outras novidades. Aproveite este ciclo para estar perto de quem ama.

Touro

Ao contrário de Áries, a pessoa de Touro terá um dia um pouco mais difícil, no qual algumas coisas devem fugir do seu controle, então é melhor estar preparado. De forma geral, as cartas indicam paciência ao extremo para que possa solucionar as dificuldades que apareçam.

Gêmeos

Dias de muita luz e brilho se aproximam da vida da pessoa de Gêmeos e as cartas do tarot revelam que esse é o momento ideal para que tire alguns planos do papel, pois o universo conspira para que tudo dê certo.

Câncer

Câncer, as cartas do tarot revelam que as dúvidas e inquietações que tinha finalmente devem começar a serem solucionadas nos próximos dias, basta que tenha paciência, pois o universo irá auxiliá-lo e esclarecer tudo que for necessário.

