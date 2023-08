3 moedas do Real que podem valer R$ 10 mil! Será que você tem alguma? Imagem: reprodução TikTok (@rnfcolecoes)

Você sabia da existência dessas 3 moedas de real que são muitos raras e que juntas podem valer R$ 10 mil?

Para verificar se a sua moeda pode te render esse valor no mercado de colecionadores, verifique os seguintes erros:

A moeda de 50 centavos que possui o cunho trocado com a de 5 centavos, ou seja, não apresenta o número zero. No total foram feitas 40 mil unidades em 2012 que foram recolhidas em seguida, mas algumas delas acabou ficando em circulação.

Segundo o catálogo de moedas raras, seu valor pode chegar em até R$ 1.700.

Outras duas moedas de 50 centavos que também possuem um alto valor de mercado também possuem o cunho trocado, contudo, de uma forma diferente. No caso delas o anverso foi trocado pela moeda de 5 centavos, ou seja, o Tiradentes substitui o Barão do Rio Branco.

O erro deixa a moeda conhecida como ‘mula’ ou ‘híbrida’ e segundo o catálogo, as fabricadas em 2010 ou 2012 podem valer R$ 4.500 cada!

Veja mais detalhes:

Para quem coleciona moedas, o valor pelo item é mais sentimental do que monetário. Contudo, alguns destes objetos podem valer bem mais do que as pessoas imaginam, principalmente se apresentarem erros na hora da confecção.

Uma das moedas de Real que estão entre as mais valiosas é a moeda das Olimpíadas do Rio de 2016 da Natação.

Segundo o TikTok ‘Numismaticajf’, o item pode valer mais do que aparenta, mas precisa apresentar um erro na hora da confecção.

Esse defeito é conhecido como núcleo deslocado e, segundo o especialista em moedas, pode valer R$ 720 no mercado de colecionadores.

Veja mais detalhes a seguir:

