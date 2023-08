Você já conhece seus números da sorte? Descubra como a numerologia pode aumentar suas chances de sucesso na Mega-Sena!

A numerologia é uma prática divinatória através dos números. É a disciplina que visa investigar a “vibração secreta” desse código e ensina como usar os números a seu favor, por meio do estudo de sua influência sobre pessoas e animais.

Da mesma forma, cada número tem um significado e certas características que designam as coisas.

COMO GANHAR SEGUNDO A NUMEROLOGIA?

Descubra como obter números da sorte, que podem ajudá-lo a ter mais sorte. Tudo se soma quando se trata de querer ser um bilionário, como detalhado pelo site Depor.

Número do ano

Você deve somar os números de sua data de nascimento (dia e mês) e o ano atual. Se obtivermos um número maior que 9, simplifique para um número de um dígito entre 1 e 9.

Para saber a vibração deste ano, é necessário um cálculo muito simples. 2023 tem uma vibração de número 7 . Por exemplo, se você nasceu em 15/12/1991, deve somar o dia (15) + o mês (12) + o ano 2023 (2+0+2+3=7). Ou seja, 15+12+7= 34. Depois soma-se o resultado, neste caso 3+4=7.

Números de vida

Some os números da sua data de nascimento e reduza-os a um único algarismo. Por exemplo, se você nasceu em 19 de fevereiro de 1985, deve somar 1+9+2+1+9+8+5=35, depois somar 3+5=8, então 35 e 8 são seus dois primeiros dígitos de sorte.

Número de destino

Isso é obtido atribuindo um valor numérico a cada letra do seu nome de acordo com a tabela a seguir:

1 – A, J, S

2 – B, K, T

3 – C, L, U

4 – D, M, V

5 – E, N, W

6 – F, O, X

7 – G, P, Y

8 – H, Q, Z

9 – I, R.

Exemplo:

Se o nome for Leo Lee Pérez, você deve fazer o seguinte:

Leo: 3+5+6=14

Lee: 3+5+5=13

Pérez: 7+5+9+5+8=29

Os três primeiros resultados, ou seja, 14, 13 e 29 seriam seus três primeiros números da sorte, agora, para obter os outros 3 você deve reduzi-los 1+4=5, 1+3=4, 2+9=11. Os números que complementam sua combinação são 5, 4 e 11.

Número do desejo do coração

Para calcular o número do desejo do seu coração, reúna as vogais do seu nome completo, incluindo nomes do meio e sobrenomes . A cada vogal é atribuído um valor numérico (ver lista do exemplo anterior).

Agora some todas as vogais que compõem seu nome completo e simplifique-as em um único número de 1 a 9.

Exemplo:

Se o nome é Miguel Ángel Castillo Torres, você deve fazer o seguinte:

Os valores numéricos que devem seradicione de acordo com as vogais do nome completoEles são 9+3+5+1+5+1+9+6+6+5. O resultado é 50. Então deve ser reduzido a um número adicionando os dois dígitos 5+0=5. O número do desejo do coração, neste caso, é 5.

