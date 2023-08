Relacionamento: te contaram estas 6 mentiras sobre infidelidade e talvez você tenha acreditado

Lidar com a infidelidade por parte de um parceiro amoroso pode ser algo devastador. Sendo assim, diversas pessoas acabam se esforçando para não dar brechas e evitar que sejam traídas. No entanto, o esforço acaba sendo vão.

Isso acontece porque a infidelidade não necessita de um motivo impulsionado por quem foi ou está prestes a ser traído. A ação é de responsabilidade da pessoa infiel, haja vista ter sido uma escolha sua apelar para tal comportamento.

Devido a diversas experiências que acabam tornando o tópico comum, diversas mentiras podem ter sido introduzidas em sua mente, havendo a necessidade de desmistificar-las.

“A infidelidade é uma das principais razões pelas quais as pessoas procuram um terapeuta, sozinhas ou com um parceiro”, escreve o terapeuta sexual Marty Klein, ao portal Psychology Today. “Acredito que ouvi todas as razões possíveis para isso, todas as desculpas possíveis para isso, e todas as reações possíveis a isso. A maioria das pessoas pensa que sabe algo sobre a infidelidade como um assunto geral, mas quando isso realmente ocorre na vida de alguém, elas precisam de libertar rapidamente quaisquer mitos comuns sobre isso.”

Baseado na mesma fonte, abaixo você confere os pensamentos irreais alimentados em torno da traição.

Leia mais:

Te contaram estas 6 mentiras sobre infidelidade e talvez você tenha acreditado

Mito 1: “Um parceiro vigilante pode prever um ato de infidelidade”. Se uma pessoa quiser trair o companheiro, sempre encontrará um jeito de executar.

Mito 2: “Infidelidade é sempre sobre sexo”. Outras razões que envolvem traição podem estar relacionadas com raiva, autonomia e até mesmo amor.

Mito 3: “Algumas pessoas são apenas ‘viciadas em sexo’”. Esse rótulo é complicado e equivocado.

Mito 4: “É sempre melhor admitir um affair”. Isso vai depender muito do objetivo da pessoa.

Mito 5: “Uma vez traidor, sempre traidor”. Muitas pessoas ficam devastadas e podem mudar.

Mito 6: “Casamentos não podem sobreviver a uma infidelidade”. Pessoas frequentemente se comprometem a transformar seus relacionamentos.

É importante ressaltar que o artigo traz os mitos que envolvem infidelidade, sem o direcionamento de qual seria a atitude mais adequada a ser tomada em cenários parecidos. Caso esta seja sua situação, o melhor caminho é refletir sobre formas de não comprometer sua felicidade e buscar ajuda profissional com profissionais da área da saúde mental.