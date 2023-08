Perfumes nacionais COM CHEIRO DE RICA e preço QUE CABE NO BOLSO

Perfume com ‘cheiro de rica’ não necessariamente é caro, mas seu aroma exala poder. Contudo, não é toda mulher que entende qual é esse tipo de aroma e como utilizar esse tipo de fragrância.

Para tirar algumas dúvidas e listar aqueles que mais se aproximam a esse grupo, a youtuber Suzy Moura, do canal ‘Perfumando-se’ apontou quais são aqueles perfumes nacionais com cheiro de rica e que o preço cabe no bolso. Confira a seguir.

Elysee Blanc - O Boticário

As notas de topo são Pêssego, Pera, Ameixa, Ameixa de Damasco e Framboesa. As notas de coração são Jasmim Sambac, Flor de Laranjeira, Íris, Rosa Damascena e Lírio-do-Vale e as notas de fundo são Açúcar mascavo, Patchouli, Âmbar, Almíscar, Sândalo, Vetiver e Cedro.

Rhea - O Boticário

Açafrão, Pimenta Rosa e Mandarina estão no topo. Rosa, Noz-moscada, Íris e Violeta são as notas de coração e Patchouli, Cedro, Sândalo, Baunilha e Âmbar são as notas de fundo.

LEIA TAMBÉM: 4 perfumes que são OBRIGATÓRIOS em uma coleção feminina

Linda - O Boticário

No topo leva Bergamota, Folha de Violeta, Toranja e Bambú. Já no coração traz Gardênia, Pimenta Rosa, Jasmim, Tiaré, Anis, Bagas Vermelhas, Framboesa e Frésia e no fundo possui Almíscar, Fava Tonka, Sândalo, Âmbar, Benjoim e Cedro da Virgínia.

Gloamour Gold Glam - O Boticário

As notas de topo são Framboesa, Néroli e Bergamota. As notas de coração são Jasmim, Flor de Laranjeira e Tuberosa e as notas de fundo são Clearwood, Âmbar, Sândalo, Patchouli e Cistus Incanus.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Os 5 melhores perfumes masculinos de O Boticário em 2023

⋅ Fã da linha 212? Confira os os perfumes MAIS BARATOS e parecidos com este importado

⋅ Confira os perfumes masculinos e femininos nacionais que mais se parecem com o 212