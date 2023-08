Os signos do zodíaco que podem desviar uma conquista

Quando se trata de amor e relacionamentos, alguns signos tendem a ser os que mais alarmam seus pretendentes, que podem acabar desviando da conquista e preferido seguir o caminho da amizade.

Confira quais são e como isso acontece:

Áries

O ariano pode entrar de cabeça na conquista e algumas pessoas desconfiam que seus sentimentos são intensos, mas também terminam rápido como o famoso “fogo de palha”. Quem é mais tradicional e não abre mão de criar os laços com calma, pode acabar se afastando desse signo.

Touro

O taurino sempre será exigente com seus sentimentos e desejos, independente se o relacionamento já caminhou para esse estágio ou não. Por isso, algumas pessoas acabam desviando a rota quando percebem que esse signo gosta das coisas feitas do seu jeito e é teimoso no romance.

Câncer

O canceriano é muito amoroso, mas também pode exagerar no romantismo e apego. Quem deseja levar as coisas com calma, tende a se sentir afogado e cobrado quando esse signo se dedica ao máximo em formar uma conexão romântica, marcante e algo mais sério.

Virgem

O virginiano pode ser um dos signos que mais testa seus pretendentes e nem todo mundo gosta disso. Ele deseja que as pessoas provem o que sentem e pode ser bastante exigente no período da conquista, fazendo o máximo para consolidar uma dinâmica que seja vantajosa para ele.

Aquário

O aquariano não se abrirá facilmente e leva tempo para que ele demonstre seu verdadeiro interesse em alguém. Nesse trajeto, alguns romances podem preferir desviar o caminho e se cansam de tentar aproximações, principalmente aqueles que precisam de mais atenção sentimental.

