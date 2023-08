Moda: é fã de bota coturno? Aqui estão 7 maneiras de combiná-las em qualquer idade

O coturno é o clássico do inverno que você vai querer ter por perto (Reprodução: Pinterest)

Não há dúvida de que as botas são um item básico nas estações mais geladas, como o inverno. E, se tem um estilo que continuamos vendo ano após ano são as botas de combate, ou coturnos. Elas são uma maneira fácil de estilizar instantaneamente um look básico e, além de tudo, são super confortáveis.

Seja combinando com jeans e uma jaqueta de couro ou com um minivestido e um casaco oversized: elas são a pedida certa para quem gosta de modernizar o visual. Mas, sabia que elas ficam boas até mesmo com ternos? É o que mostraremos abaixo.

7 looks com botas de combate para se inspirar

Sim, é possível combinar as suas botas de combate com uma saia lápis de couro e uma camisa e ficar ao mesmo tempo elegante e sensual como no exemplo abaixo.

E, falando em elegância, já pensou em usar suas botas de combate combinadas com um bom look formal? Aposte em um look de terno (blazer e calça de alfaiataria) e complemente com acessórios.

Já que estamos falando em ousar, que tal uma saia midi rodada com uma blusa de gola combinada com suas botas preferidas como no look abaixo?

Em vez de usar jeans e uma camiseta com suas botas, experimente usar shorts e uma blusa de pelinho. É uma combinação tão fácil de montar, mas parece muito mais elevada.

Se você é daquelas apaixonadas por conforto e estilo, que tal arriscar em um look de moletom com um trench coat por cima com botas de combate coloridas?

Você realmente não achou que os vestidos de seda ficariam de fora dessas dicas, não é mesmo? Combinados com uma camiseta de manga comprida por baixo, você estará quente, moderna e confortável: pronta para arrasar.

Outro truque de styling perfeito é casar botas de combate com meias altas saindo. Deixa qualquer look com um pouco de ousadia.

