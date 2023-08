As revelações para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes nesta quinta-feira (10), segundo o tarot

Estamos nos aproximando cada vez mais do fim de semana e nada melhor do que ficar por dentro do que o universo reserva para o seu signo. Pensando nisso, trouxemos hoje as revelações das cartas do tarot para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes nesta quinta-feira (10).

Sagitário

Tome cuidado com a distração no campo profissional, Sagitário, principalmente em projetos que não te correspondem e que na verdade só vão atrapalhar sua rotina.

Quando falamos sobre o amor, este é o momento de desfrutar mais da companhia de seu parceiro e cultivar a intimidade.

Capricórnio

Hora de seguir com seus projetos quando falamos do campo profissional, Capricórnio. Mas, para que isso ocorra, é preciso tomar importantes decisões, algumas que vêm postergando há um certo tempo.

Sobre o campo amoroso, para avançar no relacionamento é necessário que seja mais sincero com seu companheiro sobre aquilo que realmente deseja.

Aquário

É hora de parar e refletir melhor sobre aquilo que deseja para o futuro e quais devem realmente ser seus próximos passos no campo profissional, Aquário. Não faça nada sem pensar antes e medir seus impactos.

Com respeito ao amor, as cartas do tarot alertam para que seja mais tolerante com seu parceiro.

Peixes

Você já atingiu um ótimo ponto no campo profissional, Peixes, e o tarot revela que este é o momento ideal para traçar novos objetivos e se arriscar.

Quando falamos sobre o campo amoroso, para avançar em sua jornada será preciso que ultrapasse as inseguranças que tem.

