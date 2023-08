As revelações para Leão, Virgem, Libra e Escorpião nesta quinta-feira (10), segundo o tarot

Estamos nos aproximando cada vez mais do fim de semana e nada melhor do que ficar por dentro do que o universo reserva para o seu signo. Pensando nisso, trouxemos hoje as revelações das cartas do tarot para Leão, Virgem, Libra e Escorpião nesta quinta-feira (10).

Leão

É hora de colocar suas cartas para jogo quando falamos do campo profissional, Leão. Não tenha medo de se arriscar e se destacar entre os demais, pois o universo está ao seu lado.

Quando falamos sobre o amor, você deve escutar sua voz interior e tomar esta importante decisão que vem postergando.

Virgem

Assim como outros signos, Virgem, este é o momento ideal para fazer um levantamento geral sobre o seu campo profissional e ver o lugar que está e em qual deseja chegar.

Sobre o campo amoroso, para avançar com seu parceiro e perdoá-lo é preciso deixar o passado de uma vez por todas para trás.

Libra

Para Libra, as cartas do tarot deixam um conselho importante para o campo profissional: este é o momento de ser prático e tomar decisões baseadas no seu cenário atual e verdadeiro.

Com respeito ao amor, você deve buscar um ponto de equilíbrio entre você e seu parceiro. A paciência será sua aliada neste processo.

Escorpião

Hoje é o dia ideal para desenhar novas metas no campo profissional e colocar em prática alguns planos que há tempos estão apenas no papel.

Por fim, quando falamos no amor, não tenha medo de se entregar em uma nova experiência e em caso de dúvidas, lembre-se sempre de confiar em sua intuição.

