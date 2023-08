A afirmação dos “Anjos do Amor” para cada um dos 12 signos do zodíaco

Algumas palavras podem trazer reflexões poderosas e ter um significado revelador para os signos do zodíaco. Com oráculo “Anjos do Amor”, cada um pode receber uma afirmação que está no caminho do seu coração durante essa semana.

Confira e reflita sobre ela:

Áries

A afirmação que guia a vida amorosa essa semana é “atraia sua alma gêmea”.

Touro

A afirmação que guia a vida amorosa essa semana é “confiança”.

Gêmeos

A afirmação que guia a vida amorosa essa semana é “influencias externas”.

Câncer

A afirmação que guia a vida amorosa essa semana é “mais rápido do que espera”.

Leão

A afirmação que guia a vida amorosa essa semana é “contemple a vida amorosa com otimismo”.

Virgem

A afirmação que guia a vida amorosa essa semana é “relacionamento cármico”.

Libra

A afirmação que guia a vida amorosa essa semana é “ame-se primeiro”.

Escorpião

A afirmação que guia a vida amorosa essa semana é “cuidado com as bandeiras vermelhas”.

Sagitário

A afirmação que guia a vida amorosa essa semana é “química forte”.

Capricórnio

A afirmação que guia a vida amorosa essa semana é “dependência perigosa”.

Aquário

A afirmação que guia a vida amorosa essa semana é “permita o fim”.

Peixes

A afirmação que guia a vida amorosa essa semana é “pode amar sem medo”.

Confira mais:

Os 3 signos que lidam com intensidade no começo da semana

Horóscopo dos anjos: Conselho para iluminar a semana de cada signo do zodíaco

Os signos que transformam o amor em batalha

A palavra que guia a intuição de cada um dos 12 signos