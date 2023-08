Unhas bonitas e elegantes aos 40 anos ou mais: até Kate Middleton as usa

Ela é uma das nossas melhores referências, Kate Middleton, que sempre consegue parecer ótima com pouco quando se trata de unhas bonitas e elegantes.

É que dentro dos estritos códigos da realeza, a princesa de Gales está sujeita a tons neutros, claros e motivos delicados que refletem sofisticação, os quais nos resultarão versáteis para todo tipo de compromissos.

Designs de unhas bonitas e elegantes que devemos usar aos 40 anos.

Unhas francesinhas finas

Esta é uma arte minimalista e moderna que representa a vida cotidiana. É composto por muitos pequenos detalhes que se juntam para formar um todo, mostrando que a vida é feita de pequenos momentos.

Claro que as francesinhas finas não podem faltar. Elas seguem o modelo clássico, mas são mais reduzidas para aumentar o minimalismo e a elegância.

Você pode fazer essas unhas sozinha em casa, aplicando uma base de brilho ou esmalte nude e, sobre ela, adicionar uma faixa branca nas pontas, ficará lindo e, se quiser algo mais criativo, você pode optar por um tom pastel nas pontas ou combinar com uma pedraria sutil.

Base transparente

Assim como o modelo anterior, esta opção fará você ter mãos perfeitas a qualquer momento e de forma duradoura, se tornando aliada das amantes do minimalismo e da discrição.

Basta apenas lixar e dar uma forma bonita às suas unhas e, sobre elas, adicionar um tom branco leite ou transparente com um pouco de rosa pálido. A base lisa é mais do que suficiente, embora alguns coloquem um pouco de brilho.

Unhas Ombré

Entre as unhas bonitas e elegantes para mulheres de 40 anos, inspiradas na Kate Middleton, encontra-se este degradado chamado baby boomer ou 'ombré'.

Melhor ainda se você fizer com tons claros, perfeitos para qualquer ocasião. Basta usar um esmalte com acabamento rosa e fazer um desbotamento até a metade da unha, onde começará a coloração branca. Você pode começar da base às pontas, ou vice-versa, porque de ambas as maneiras ficará ótimo.