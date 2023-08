Renovação de estilo? 3 cores que você deve deixar de lado se quiser parecer vibrante e jovem

Encontrar uma identidade ao se vestir é um dos maiores desafios para qualquer pessoa, pois há uma infinidade de estilos e principalmente peças de roupa. Mas um dos passos mais fáceis é determinar quais cores não queremos adicionar, simplesmente as deixando de fora.

O melhor de tudo é que este ponto vai ajudar você a combinar melhor as peças que escolher, resultando em numerosos looks alinhados no mesmo estilo. Então, se o seu principal objetivo é trazer uma inovação à sua aparência e, acima de tudo, parecer jovem, você deve evitar as seguintes cores ou, pelo menos, não dar a elas tanto protagonismo.

Incluia tons brilhantes para parecer jovem

Azul marinho

Esta é uma das muitas cores que os especialistas consideram que não têm vida. Se você quiser dar vida ao seu estilo, esta é uma das cores que definitivamente você deve eliminar dos seus looks.

A sobriedade dessa cor vai dar para você anos a mais e também pode te deixar com uma aparência aborrecida, se você não souber aproveitar a cor. Há aqueles que não estão dispostos a excluí-la completamente, então a combinam com cores vivas ou estampas fortes. É uma opção.

Cores Pastel

Os tons pasteis costumam ser bastante delicados, mas podem ser bastante enfadonhos e repetitivos se você não souber equilibrar com outras peças com maior peso visual.

Se você quiser parecer vibrante e não passar despercebido, os tons pasteis não são os mais recomendados para renovar a sua imagem.

Preto

Embora o preto seja uma cor básica em qualquer guarda-roupa, o seu uso excessivo ou inadequado pode deixar você com aparência de luto. No entanto, poucos são os que se atrevem a excluir esta cor completamente da sua vida.

Com o preto, você pode facilmente parecer elegante, mas o mais recomendável é criar um forte contraste para não obter um visual desbotado e sem vida, para o que os estampados e acessórios coloridos podem servir.