Quer ser sofisticada como Carolina Herrera? Confira essas 6 dicas da estilista

A estilista venezuelana Carolina Herrera é conhecida como um dos principais ícones fashionistas. E, apesar de muitas das suas “regras de estilo” serem polêmicas, muitas mulheres ainda se inspiram em suas dicas de elegância.

Para ela, o uso de cabelos compridos em mulheres com mais de 40 anos “não fica bem”, e até o uso de calças jeans depois dos 30, não é recomendado. No entanto, se há quem procure dar uma reviravolta na sua imagem e se inspirar elegância e classe, Herrera é sem dúvida uma das referências mais claras por aí.

6 dicas da própria Carolina Herrera para conseguir sofisticação e elegância na sua imagem pessoal

Elegância não é sinônimo de dinheiro

Segundo a designer, a fortuna pessoal não define o quão elegante uma pessoa é e nem garante essa qualidade. Em vez disso, é um estilo de vida, uma maneira de pensar.

Não descarte o básico

Camisas brancas são as preferidas de Carolina Herrera e saias evasê e rodadas também são itens indispensáveis para você ter se procura um guarda-roupa com looks elegantes. Claro, o fato de estarem limpos e bem passados não precisamos nem citar, não é mesmo?

Não exagere nos acessórios

Um acessório muito chamativo ou brilhante pode ofuscar o resto da roupa. Pense sempre neles como o complemento de um look elegante.

Confiança, por dentro e por fora

Segundo a venezuelana, “a elegância não se define apenas pelo que você veste. É como você se comporta, como fala, o que lê”.

Atenção com os lábios

Prefira sempre os tons de rosa, vermelho e nude para os lábios, complemento necessário para um rosto sofisticado segundo Carolina Herrera.

Estar em paz com o passar dos anos

A própria Herrera disse isso em uma entrevista há alguns anos: “Nada envelhece mais uma mulher do que fingir que ainda é jovem. Você tem que perder o medo de envelhecer, mas tem que fazer isso com estilo”.

