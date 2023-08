Os 5 melhores perfumes masculinos de O Boticário em 2023

Você costuma ficar de olho no lançamento de perfumes e busca sempre escolher novas fragrâncias para compor sua coleção? Então que tal dar uma chance para os aromas a seguir?

De acordo com o youtuber ‘Matt Fragrance’, estes são considerados os 5 melhores perfumes da marca O Boticário da atualidade. Acompanhe a lista e veja se você concorda.

Malbec Elegant (2023)

As notas de topo são Junípero ou zimbro, Mandarina e Pimenta. As notas de coração são Notas Florais, Notas Amadeiradas e Gerânio e as notas de fundo são Akigalawood, Âmbar Claro e Cedro.

The Blend Cardamom (2021)

No topo as notas deste perfume são Cardamomo, Pimenta Preta, Bergamota e Gengibre. No coração, o perfume traz notas de Pimenta jamaicana, Folha de Violeta, Sálvia, Pimenta-de-Macaco, Ládano e Curry e finaliza com fundo em Cedro, Madeira de Âmbar, Musgo e Patchouli.

Zaad Santal (2021)

As notas de topo são Pimenta de Szechuan, Noz-moscada, Gengibre e Bergamota. As notas de coração são Sândalo, Whiskey, Lavanda e Folha de Violeta e as notas de fundo são Cedro, Âmbar, Vetiver, Almíscar e Patchouli.

LEIA TAMBÉM: Top 5: perfumes masculinos MAIS ELOGIADOS de todos os tempos

Malbec Signature (2018)

Notas Especiadas, Agulhas de Cedro, Limão, Bergamota e Mandarina são as notas de fundo. Cravo-da-Índia, Cedro da Virgínia e Patchouli estão no coração e Baunilha, Âmbar, Vetiver, Almíscar e Sinfonide são as notas que finalizam a fragrância.

The Blend Bourbon (2019)

Os acordes que compõem este perfume são Pimenta Rosa, Bergamota e Toranja; Canela, Cravo-da-Índia, Pimenta Preta, Noz-moscada, Crème Brûlée, Lavanda, Cedro, Junípero ou zimbro e Notas Aquosas e Baunilha de Bourbon, Sândalo, Âmbar, Notas Amadeiradas, Madeira Guaiac e Vetiver.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Confira os perfumes masculinos e femininos nacionais que mais se parecem com o 212

⋅ Fã da linha 212? Confira os os perfumes MAIS BARATOS e parecidos com este importado

⋅ 4 perfumes que são OBRIGATÓRIOS em uma coleção feminina