Os 3 signos que podem ter dores de cabeça no amor

No começo de mais uma semana de agosto de 2023, alguns signos podem entrar em problemas na vida amorosa devido a energia que está ao seu redor.

Confira quais são:

Áries

Existe uma tendencia a não ter o tato suficiente para tomar decisões no amor no começo dessa semana. É importante ter em mente aquilo que vale a pena ou não, para evitar entrar em dinâmicas que mais tarde trarão dores de cabeça e consequências que você poderia muito bem não carregar.

Touro

Existe uma ruptura importante com o passado ou energias que já não nutrem sua vida de forma importante. Mudar e decidir colocar alguns limites ou pontos finais, são movimentos necessários, mas que não deixam todos felizes. Saiba medir o que é fundamental para seu espírito e caminho.

Gêmeos

A necessidade de passar um tempo sozinho e com as próprias reflexões é normal, mas pode se tornar mais intensa e não agradar uma conexão próxima. É preciso equilibrar o tempo que dedica para você e para as pessoas especiais em sua vida, pois sentimentos podem ser feridos e as mágoas tendem a atrair dramas.

