Moeda antiga pode valer quase de 3 mil reais; veja se você tem uma

Antes do Real, o Brasil já passou por diversos sistemas monetários. O primeiro deles foi o Réis, que durou do período do Brasil Colônia até 1942.

Algumas pessoas ainda guardam esse tipo de moeda em casa, como uma espécie de herança herdada dos antepassados, mas muitos não imaginam que algumas delas podem valer muito dinheiro.

2 mil réis

Uma delas é a moeda de 2 mil réis de prata Centenário da Independência de 1922. Ao todo foram feitas 359 mil unidades feitas em 90% de prata e que, atualmente, segundo o catálogo de moedas raras, valem R$ 60 em estado MBC, R$ 100 em estado soberba e R$ 170 flor de cunho.

Já a versão em 50% de prata possui 1,2 milhões de unidades feitas e que valem R$ 36 (MBC), R$ 65 (soberba) e R$ 110 (flor de cunha).

1 mil réis

Outra moeda de réis que pode render um bom dinheiro ao proprietário é a de mil réis feita de bronze/alumínio. Foram feitas quase 17 milhões de unidades que hoje podem valer entre R$ 9 (MBC) e R$ 120 (flor de cunho). Contudo, caso o item apresente o erro de reverso invertido seu valor pode subir para R$ 850 se for uma flor de cunho, ou seja, não apresentar marcas de uso.

500 réis

A mais valiosa das moedas de comemorando o primeiro Centenário da Independência, em 1922 é a de 500 réis, contudo, para que seja considerada rara, é preciso que ela apresente um erro.

Feita de bronze/alumínio, ela possui 13,7 milhões de unidades produzidas e, segundo o catálogo, vale: R$ 8 (MBC), R$ 40 (soberba) e R$ 120 (flor de cunho). Caso ela apresente o reverso horizontal seu valor sobe para até R$ 850 e com reverso invertido para R$ 1.650.

Um outro defeito ainda mais raro faz com que a moeda chegue em incríveis ... caso a palavra ‘Brasil’ tenha a grafia errada, com duas letras B (BB). Neste caso ela vale R$ 850 em estado flor de cunho, R$ 1.400 soberba e R$ 2.700 flor de cunho.

Veja mais explicações sobre a moeda a seguir:

