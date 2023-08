Horóscopo dos anjos: Conselho para iluminar a semana de cada signo do zodíaco

Os anjos e arcanjos podem se manifestar de várias formas e em vários momentos! Abra seu coração para receber essa energia e conselhos que ajudam a iluminar seu caminho.

Confira a mensagem que seu signo recebe dos anjos a seguir:

Áries - Arcanjo Miguel

Não se sinta mal com todas as decisões que você tem que tomar para atingir a meta, às vezes você ganha e às vezes você perde e o jogo da vida é difícil, mas as recompensas estarão lá se você agir de boa fé.

Touro - Arcanjo Jofiel

Você tem que aceitar as mudanças que ocorrem em sua vida, porque disso depende sua prosperidade e o bem-estar das pessoas ao seu redor. Você pode com tudo isso e muito mais.

Gêmeos - Arcanjo Chamuel

Você precisa de força e atitude positiva para atingir os objetivos traçados. Você pode e vai conseguir tomando decisões com muita firmeza e sem vacilar para que o lucro chegue até você.

Câncer - Arcanjo Gabriel

Você tem organizado em sua mente todas as ideias que quer propor, mas precisa vencer o medo para seguir em frente. Não deixe que nada o impeça de alcançar o sucesso.

Leão - Arcanjo Rafael

Você está passando por uma crise e por isso deve buscar novas estratégias. Você o alcançará com uma mente positiva e boas estratégias.

Virgem - Arcanjo Uriel

Você deve ter cuidado com o que está ao seu redor, porque às vezes as pessoas não querem o bem para os outros. Também não permita que outros roubem suas ideias para avançar. Prudência com todos os seus planos de vida. I

Libra - Arcanjo Zadkiel

Existem pessoas que entram na sua vida para te oferecer algo incondicional e se tornar parte de você. Se ela precisar de ajuda, acompanhe-a porque quando você está em um bom momento, a generosidade nunca deve ser perdida.

Escorpião - Arcanjo Admael

É momento de sucesso profissional, de reconhecimento pelo esforço obtido, mas também de gratidão pela vida e de generosidade e carinho para com os seus entes queridos. A gratidão e a humildade estão em você.

Sagitário - Arcanjo Zachariel

Sua vida deve ser repleta de compaixão, amor e confiança para resolver todos os conflitos que você tem e quando isso acontecer você avançará para o sucesso com prosperidade. Confie mesmo nos momentos difíceis.

Capricórnio - Arcanjo Muriel

Se você tiver uma atitude positiva em relação à vida, nada será impossível para você. Encha-se de amor e siga em frente porque o caminho para a prosperidade o leve ao melhor.

Aquário - Arcanjo Suriel

Deixe o medo de lado e enfrente os problemas! Saia dessa situação e alcance a harmonia e a tranquilidade que você precisa para que o caminho para o sucesso seja leve.

Peixes - Arcanjo Sachiel

Não deixe o medo te paralisar diante das adversidades. Respire fundo, pense e continue porque você conseguirá superar todos os obstáculos e alcançará o sucesso que tanto almeja.

