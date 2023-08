Cortes midi cabelos ondulados: 10 estilos modernos que estão na moda em 2023

Mulheres com cabelos com cachos muitas vezes não sabem o tesouro que têm na vida. Embora considere que são cabelos difíceis de manter, um corte de meio comprimento para os crespos potencia o cacho e parece muito natural.

Todos os cortes de cabelo para cabelos cacheados têm em comum as camadas, que evitam que os cachos fiquem achatados e permitem que a franja cacheada expresse seu volume de forma natural e favorecedora. Assim, para os cabelos cacheados existem as mesmas versões dos lisos.

Um cabelo encaracolado é penteado molhado com pentes especiais e seco, geralmente é usado um pente de cerdas largas e separadas para levantá-lo das raízes, arejar os cachos e dar volume.

Você ficará surpresa com a variedade de cortes de cabelo para mulheres com cabelos cacheados, aqui estão 10 deles:

Cortes de cabelo médio ondulado bob

Trata-se de um estilo confortável e perfeito para exibir a textura cacheada com um visual que irradia personalidade. Para evitar o volume excessivo em alguns tipos de cacho ou que eles fiquem achatados e pouco definidos, é necessário fazer camadas nos lados.

Cortes de cabelo midi encaracolado bixie

Trata-se de uma mistura entre o bob e o pixie, pois combina o comprimento médio do primeiro, com a forma do segundo: curto nos lados e atrás e longo em cima. O resultado é uma mecha de baixa manutenção, perfeita também para cabelos cacheados.

Cortes de cabelo midi ondulado longo bob

Ele é caracterizado por um comprimento até os ombros que fica ótimo com todos os tipos de cachos, com ou sem franja. Para isso, as camadas laterais serão essenciais para deixar o cacho definido e não amassado.

Cortes de cabelo médio com franja desfiada e ondulado

Trata-se de um corte totalmente arredondado que concentra o volume na cabeça e alivia os lados, o que permite exibir cachos naturais definidos e invejáveis.

Cutclav médio ondulado

Trata-se de um corte midi com comprimento até a clavícula caracterizado pelo movimento dado pelo desfiado dos extremos e uma ligeira inclinação para frente na forma.

Cortes midi ondulado com franja

Qualquer corte de cabelo cacheado soma pontos com um franjão que permita potencializar a textura natural e exibir os cachos. É que os cachos se expressam de forma natural no franjão, permitindo um acabamento 100% personalizado em cada corte.

Cortes de cabelo médio com ondas e shullet

Esta fusão entre o ar roqueiro do corte shaggy e o estilo rebelde do mullet é uma das opções mais modernas para mudar de visual com um cabelo ondulado. Com comprimento médio, é um corte que combina o franjão com as laterais longas e curtas que contrastam com a parte de trás, que se alonga sobre a nuca.

Cortes midi Bob encaracolado com franja

O corte bob com um franjão destaca o seu olhar e o seu rosto, e potencializa o acabamento único dos cachos. E os franjões encaracolados são indomáveis e únicos.

Cortes suave Shaggy midi ondulado

Se você estiver atraído pelo cabelo shaggy, mas a forma do seu rosto ou seu tipo de cacho não se beneficia com tanto volume na cabeça, você também pode optar por uma versão suave como essa, com um leve volume das raízes aos meios e as pontas mais descarregadas.

Cortes midi para cabelos ondulados com franja na altura das maçãs

Assim como acontece com o corte curly bob, você pode dar um ar totalmente diferente ao seu midi bob com uma franja em que os cachos permitam que você mostre sua textura natural.