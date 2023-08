Cortes de cabelo cacheado para mulheres de 50 anos 2023: 8 estilos que rejuvenescem instantaneamente

As mulheres com cabelo encaracolados devem esquecer totalmente dos alisamentos, pois com os seus cachos naturais existe uma variedade de cortes com efeito antienvelhecimento que as fazem parecer espetaculares.

Então, para tirar o melhor proveito dos seus cachos, apresentamos a você esta lista de 8 cortes que a ajudará a escolher o que mais lhe agrada e se adapta ao seu tipo de rosto:

Microbob para cabelo cacheado

O bob é um corte de cabelo que nunca sai de moda e se reinventa constantemente com versões como o microbob. Este é um corte particularmente adequado para cabelos encaracolados, pois, além de ser confortável e versátil, consegue resultados modernos em mulheres com mais de 40 anos.

Bob com cachos e franja

Um visual fresco e jovem é fácil de conseguir, exatamente, com o tradicional bob, mas se incluir franja o resultado é ainda mais chamativo. Um corte de cabelo que favorece todos os rostos e que pode ser usado por mulheres de todas as idades porque se adequa a qualquer estilo.

Mullet para cabelo cacheado

Inspirado no movimento ‘Mod’ dos anos 50 e 60, o corte mullet volta a ser tendência em 2023 e funciona bem em cabelo cacheado por sua comodidade. Traz um ar muito natural, e além disso, você pode manter o cabelo sempre bem penteado sem necessidade de muita manutenção.

Corte Garçon para cabelos encaracolados

São cortes masculinos, mas que se adaptam a todos os tipos de rostos femininos. A ideia é deixar o cabelo mais curto na parte de trás e nas laterais e ligeiramente mais longo na parte superior para dar certo volume aos cachos.

Clavicut para cabelos cacheados

Nem muito longo, nem muito curto. Neste corte, o cabelo chega até a altura do ombro. O estilo clavicut funciona em todos os tipos de rostos e cabelos, inclusive para cabelos cacheados.

Corte Midi para cabelos cacheados divididos ao meio

O midi para cabelos cacheados divididos ao meio é um corte que nunca sai de moda e com o qual você sempre parecerá perfeita. Para dar um toque de distinção, você pode adicionar algumas luzes com uma cor contrastante.

Long Bob para cabelos encaracolados

O long bob é um dos cortes mais requisitados nas cabeleireiras em 2023 e é uma opção vencedora se você tiver cachos. Favorece todos os tipos de rostos, especialmente os alongados, e permite uma grande variedade de estilos.

Cabelos cacheados com franja lateral

Um penteado jovem e elegante para todos os tipos de ocasiões e eventos. Ideal para todos os tipos de rosto.