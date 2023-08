ChatGPT inventou 10 novas emoções humanas: você já as sentiu, mas elas não tinham nome

Em um mundo impulsionado pela inovação tecnológica, cada dia aparecem novas surpresas e a Inteligência Artificial (IA) não fica para trás. Recentemente, um usuário do Reddit causou uma onda de assombro ao desafiar o ChatGPT a criar emoções completamente novas.

O resultado foi impressionante: 10 emoções completamente originais, cada uma com um nome, uma descrição e uma representação visual gerada pela IA.

Como explica o Computer Hoy, apesar de parecerem estranhos a primeira vista, ao nos aprofundarmos no seu significado, descobrimos que essas emoções ecoam as nossas experiências e sentimentos diários.

As 10 novas emoções

1. Lostalgia: A saudade e a curiosidade se entrelaçam quando refletimos sobre por que deixamos de lado habilidades ou interesses que costumavam nos encantar no passado.

2. Quirksolation: Um orgulho secreto floresce ao reconhecer nossas peculiaridades únicas, esses pequenos traços que nos tornam indivíduos inimitáveis.

3. Neurosede: Um desejo insaciável de resolver problemas complexos e adquirir novos conhecimentos, uma sede intelectual que nunca se sacia.

4. Epicgrief: Uma profunda tristeza que nos invade ao concluir uma série, um livro ou outra forma de entretenimento que desfrutamos intensamente.

5. Libidoligth: Uma faísca de emoção que se acende ao descobrir desejos ou afinidades compartilhados, especialmente aqueles considerados tabu ou pouco convencionais.

Humanos no futuro (Unsplash)

6. Optinervoso: Uma mistura de otimismo e nervosismo ao empreender um novo projeto, equilibrando a esperança de sucesso com a possibilidade de fracasso.

7. Zephyrella: Uma alegria sutil e surpreendente que surge quando uma brisa fresca alivia um dia quente ou o suave ranger das folhas sob seus pés durante um agradável passeio.

8. Erogret: A decepção que se segue a um encontro sexual que não satisfaz as expectativas, deixando uma sensação de frustração.

9. Charmelancholia: Uma tristeza impregnada de ternura e nostalgia que emerge após um breve e romântico encontro com um desconhecido.

10. Globanxiety: Um estado constante de ansiedade provocado pela avalanche contínua de notícias que impactam a humanidade em seu conjunto, como as mudanças climáticas, a instabilidade política e outras crises globais.

Estas emoções são o resultado da incrível capacidade do ChatGPT de compreender a linguagem humana e gerar respostas criativas. Através do seu treinamento com uma ampla variedade de dados linguísticos e padrões de linguagem humana, esta Inteligência Artificial aprendeu como as emoções são expressas e relacionadas em diferentes contextos.