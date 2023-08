As revelações para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes nesta quarta-feira (9), segundo o tarot Foto ilustrativa - Pixabay - komahouse

Chegamos em mais uma metade de semana e o que acha de descobrir quais são as revelações das cartas do tarot para o seu signo? Então, sem mais delongas, vejas quais são as mensagens para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes nesta quarta-feira (9).

Sagitário

Os próximos dias da pessoa de Sagitário devem ser marcados por períodos em que processa todos os sentimentos negativos e tristeza que tem a nível sentimental. É hora de se aproximar ainda mais dos amigos e familiares.

Capricórnio

Para a pessoa de Capricórnio, as cartas do tarot deixam uma importante mensagem: cuide de sua saúde e tire os próximos dias para fazer aquilo que gosta e refletir sobre o que quer para o futuro.

Aquário

O único ponto de atenção para Aquário esta semana é para que tome cuidado com a inveja. No mais, te esperam dias de tranquilidade e que pode aproveitar ao máximo a sua vida. Não deixe de confiar em sua intuição e não tenha medo de se arriscar não apenas na quarta-feira (9). Boa sorte!

Peixes

Esta será uma semana para refletir sobre o que quer, mas sem necessariamente tomar decisões que sejam definitivas. Queira você mudar de trabalho, profissão, etc, este não é o momento ideal para refletir sobre isso.

