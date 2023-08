As revelações para Leão, Virgem, Libra e Escorpião nesta quarta-feira (9), segundo o tarot

Chegamos em mais uma metade de semana e o que acha de descobrir quais são as revelações das cartas do tarot para o seu signo? Então, sem mais delongas, vejas quais são as mensagens para Leão, Virgem, Libra e Escorpião nesta quarta-feira (9).

Leão

Este é o momento de lutar pelos seus sonhos, pois o universo te prepara surpresas agradáveis, principalmente no que diz respeito ao campo profissional e financeiro. Aproveite toda esta onda positiva que te acompanha para fazer as coisas acontecerem. Não deixe de confiar em sua intuição e não tenha medo de se arriscar, Leão!

Virgem

As cartas do tarot reforçam que este é o momento ideal para que possa pensar sobre dinheiro, o que não significa que pode sair gastando sem pensar. Tempos de alívio devem se aproximar e você notará isso!

Sua leitura pode ficar ainda mais interessante com estas indicações:

Libra

Este será um dia bastante positivo para a pessoa de Libra no campo familiar e sentimental. No entanto, as cartas reforçam que é importante que você não force e que deixe as coisas acontecerem no tempo necessário. Assim como diz a música: deixe acontecer naturalmente.

Escorpião

Respire tranquilo, pois o universo mandará a ajuda que tanto necessita. É hora de se aproximar ainda mais daqueles que ama, pois estes estarão ao seu lado para resolver todos os problemas que podem aparecer em seu caminho.

Aproveite a oportunidade e siga lendo mais conteúdos de nosso portal: