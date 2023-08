4 perfumes que são OBRIGATÓRIOS em uma coleção feminina

Conhecer e adicionar à coleção perfumes importados não é uma tarefa fácil, mas para quem já escutou o ditado “devagar se vai ao longe”, é só uma questão de tempo parar criar um ótimo acervo de perfumes.

E para você não errar e escolher os melhores aromas, dicas são sempre bem-vindas, não é mesmo? Pensando nisso, o youtuber ‘Taiguara Almeida’ listou os perfumes que toda mulher deveria ter um dia. Confira 4 deles!

5th Avenue - Elizabeth Arden (1996)

Um perfume clássico importado, porém não tão famoso quanto os outros da lista. Sua proposta principal é de um aroma floral e fresco, com acordes verdes e um fundo doce.

As notas de topo são Flor de Tília, Lírio-do-Vale, Lilás, Magnólia, Bergamota e Mandarina. As notas de coração são Jasmim, Tuberosa, Ylang Ylang, Rosa Búlgara, Pêssego, Violeta, Cravo e Noz-moscada e as notas de fundo são Almíscar, Íris, Sândalo, Âmbar, Baunilha e Cravo-da-Índia.

Cabotine - Grès (1990)

Outro clássico não tão comentado atualmente, Cabotine, de Grès, também traz um aroma floral impactante agradável, que se estende com notas especiadas no meio e finaliza com acordes frutados. Mesmo sendo importado, possui um bom custo-benefício.

No topo traz Coentro, Flor de Laranjeira, Groselha Preta, Cássia, Ameixa, Tangerina e Pêssego, que acompanha um coração em Tuberosa, Jacinto, Cravo, Gengibre, Jasmim, Ylang Ylang, Frésia, Íris, Rosa, Heliotrópio e Violeta e finaliza com fundo em Civeta, Vetiver, Groselha Preta, Almíscar, Sândalo, Cedro, Âmbar, Fava Tonka e Baunilha.

Dune - Dior (1991)

Amadeirado e ambarado, esta é uma fragrância coringa, que se encaixa em qualquer hora do dia e estação do ano. Seu aroma lembra Crazy Feelings, de O Boticário.

Pau-Rosa, Aldeídos, Mandarina, Bergamota e Peônia são as notas de topo. Lírio, Ylang Ylang, Aleli, Jasmim e Rosa as notas do meio e Âmbar, Sândalo, Benjoim, Musgo de Carvalho, Baunilha, Patchouli e Almíscar as notas de fundo.

Hypnotic Poison - Dior (1998)

O mais famoso da lista, esta fragrância é totalmente adocicada e exclusiva para a noite e temperaturas frias. Destaque para as notas de topo, que traz o Coco.

As notas que compõem essa fragrância são Coco, Ameixa e Damasco; Pau-Rosa, Jasmim, Alcarávia, Tuberosa, Rosa e Lírio-do-Vale. As notas de fundo são: Baunilha, Amêndoa, Sândalo e Almíscar.

