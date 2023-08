Usando a Inteligência Artificial, o Tinder agora vai dizer qual foto tem mais chances de dar ‘match’

Tinder, o popular aplicativo de encontros, está incorporando a Inteligência Artificial (IA) em suas funções para melhorar a experiência do usuário e aumentar as chances de fazer matches.

A empresa anunciou que está testando uma nova característica que utilizará algoritmos de Inteligência Artificial para selecionar as cinco melhores fotos de um usuário e assim melhorar seu perfil, de acordo com a Hipertextual.

Esta função vai permitir que os usuários façam upload de várias fotos e então, através de uma análise de Inteligência Artificial, o aplicativo selecionará as imagens que melhor representem a personalidade e o atrativo do usuário. De acordo com Bernard Kim, diretor executivo do Match Group, a empresa por trás do Tinder, esta nova característica ajudará os usuários a criar perfis mais autênticos e eficazes.

A IA ajudará com as biografias

Além de otimizar as fotos de perfil, o Tinder também está explorando o uso de Inteligência Artificial gerativa para ajudar os usuários a escreverem suas biografias. O aplicativo poderá sugerir textos personalizados baseados nos interesses e objetivos de relacionamento de cada usuário.

Tinder es una de las páginas más comunes para conseguir citas (Unsplash)

A empresa acredita que esta integração com a IA seja bem recebida pelos seus usuários. Um estudo recente indica que uma parte significativa dos usuários estaria disposta a usar a Inteligência Artificial para melhorar seus perfis.

O Tinder também está considerando usar Inteligência Artificial para melhorar as conversas entre usuários. A aplicação possui anos de dados sobre o que funciona ou não em termos de perfis e conversas bem-sucedidas. Estas informações podem ser aproveitadas juntamente com a Inteligência Artificial para fornecer sugestões e ajudar a iniciar conversas de forma mais fluida.

Além destas características, o Tinder já implementou anteriormente a Inteligência Artificial para melhorar a segurança na plataforma, exigindo dos usuários uma selfie de vídeo para verificar sua identidade e prevenir perfis falsos.