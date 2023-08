Precisa de conselhos? Descubra a previsão das runas para a sua semana

Descubra o que as runas tem a dizer para você nesta semana. (Reprodução / Twitter)

As runas são um antigo oráculo utilizado pelos que buscam conselhos sobre o futuro. Capazes de te guiar durante momentos turbulentos e mostrar um vislumbre do que está por vir, as runas sugerem respostas para suas dúvidas e ajudam a definir seus próximos passos.

Diferente de outros oráculos, as previsões das runas são mutáveis e podem te mostrar algo que você queira evitar, cabendo unicamente a você buscar maneiras de contornar as situações indesejadas ou de potencializar as situações bem-vindas.

Runa da semana

Thurisaz ou Thorn é a runa desta semana (Reprodução / Twitter)

A runa para a semana de 7 a 13 de agosto é Thurisaz, também conhecida como Thorn, e representa o gigante. Ela mostra que é o momento de tomar decisões, que podem ser acompanhadas de momento de confiança e agitação já que você finalmente encontrou as respostas que precisava.

Ela mostra que o futuro depende exclusivamente da escolha feita por você no presente, então tenha em mente de que, apesar da empolgação, é necessário ter cautela. Tome a atitude apenas no momento exato para que as coisas aconteçam da forma desejada.

Não seja ansioso e não adiante seus planos! Algumas coisas podem precisar de tempo para acontecer.

Então seja prudente e repense seus planos quantas vezes for necessário. Assim você conseguirá minimizar interferências em seus projetos.

A palavra-chave é paciência. Você já esperou até agora, então não deixe a ansiedade e a imprudência tomarem conta da sua escolha. Caso faça isso, as chances de falhar serão bem altas.

Amor e trabalho

No campo amoroso, Thurisaz pede que você continue comunicando suas intensões e desejos com clareza, não seja ríspido e busque aproveitar o momento para viver experiências novas e divertidas.

Se você está em busca de um amor, a tendência é encontrar alguém em um futuro muito próximo. Lembre-se apenas de ir com calma.

Já no trabalho, a sua postura de energia e determinação serão um motivo de destaque. Seus planos são ótimos, mas vá com calma.

Se você busca por um emprego, continue atrás do seu trabalho dos sonhos. Os caminhos estão abertos e vão te guiar até ele. Esta runa carrega uma energia favorável a realização de sonhos, mas também pede sabedoria e paciência para aguardar pela oportunidade correta.

