Os 3 signos que podem se afastar essa semana

Mais uma semana de agosto de 2023 começa e alguns signos do zodíaco podem se afastar ou sentir que precisam de um tempo a sós.

Confira quais são:

Sagitário

No começo dessa semana existe muita energia concentrada em seus pensamentos e recuperação de alguma questão. É preciso dar um tempo para cuidar de si, mas não esquecer que algumas coisas exigem trabalho em equipe. Pessoas podem ajudá-lo, basta se comunicar bem e se abrir.

Aquário

Existe um ponto de tensão que o faz querer se afastar agora e é importante não deixar que isso saia do controle. Tenha seu tempo para recuperar a calma e a tranquilidade, principalmente nos relacionamentos, mas tente manter o equilíbrio. Olhar para o problema com sinceridade e não temer as conversas mais profundas é uma saída difícil, mas necessária.

Peixes

Tenha mais cuidado com a sua dificuldade de se expressar que pode levar a problemas de comunicação e isolamento. Saiba como aumentar sua produtividade sem tanto desgaste e não tema pedir ajuda se necessário. É o momento de conseguir fazer as coisas e realizar, mas também de entender como tudo funciona, inclusive você mesmo.

