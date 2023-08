Moda: 5 vezes em que Carolina Herrera nos provou que a camisa branca vai muito além do básico

Se inspire nos looks com camisa branca de Carolina Herrera

Não é difícil de notar que a camisa branca é a peça preferida de Carolina Herrera. São diversas as vezes que vimos a estilista venezuelana com esta peça coringa e, sempre com a camisa alinhada. Mas ela não fica só no mais do mesmo não. São camisas brancas de corte reto, com babados, oversized e mais. A estilista afirma que a camisa branca é sem dúvida uma das peças que mais a fazem se sentir confiante, elegante e bonita.

A estilista se encarregou de tornar essa peça quase essencial para o nosso closet, pois em seus desfiles ela deixou claro que podemos combiná-la de diversas formas: da saia à calça e ainda ficar espetacular. Por isso, vamos dar uma olhada em looks para se inspirar?

5 provas de Carolina Herrera que mostram que a camisa branca vai muito além do básico

Aposte nas cores

A camisa branca não só combina com cores sólidas, como você pode criar looks mais interessantes adicionando um (ou vários) tons com os quais ela contrasta completamente e que você pode usar desde um happy hour até uma saída a noite.

Mas não esqueça dos tons neutros!

Sem dúvida uma das combinações em que podemos sempre apostar e acertar é o preto e branco, onde a camisa branca tem um papel preponderante, pois graças à sua simplicidade, acrescenta aquele toque de elegância. Preto e branco são uma opção perfeita para levar para qualquer reunião de negócios ou encontros formais.

Aposte em diferentes modelo de camisa branca

Embora na maioria das vezes vejamos a estilista com o mesmo estilo de camisa, ela enfatizou através de seus designs que há mais de uma opção: mangas curtas, mangas compridas e diferentes tipos de golas.

A combinação com saia longa

Olhares diferentes? A camisa branca também é uma boa aliada, pois combina perfeitamente com os diferentes toques de cores que você deseja integrar à roupa que está montando. Como neste desfile em que ela apostou no look da camisa branca com a saia longa metalizada.

Aposte nos acessórios!

Sendo a camisa num tom que vai bem com tudo, não é difícil combinar com ela com acessórios para dar ainda mais estilo ao look. Um maxi colar e um cinto para marcar a cintura são peças perfeitas para combinar sua camisa branca.

