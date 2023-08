Horóscopo semanal: As previsões para cada signo do zodíaco de 7 a 11 de agosto de 2023

Mais uma semana chegou e surpresas podem movimentar o fim de agosto de 2023! Aqui você confere o horóscopo semanal, com previsões para todos os signos do zodíaco.

Confira tudo o que pode rolar de 7 a 11 de agosto de 2023:

Áries

Momento de força e poder em tudo o que você vai fazer. Estes são tempos para enfrentar as situações adversas que você possa ter e sairá vitorioso, apenas cuidado com as mentiras das pessoas ao seu redor.

Você entrará em um período crucial de sua existência, se reinventará de várias formas e iniciará um novo ciclo de trabalho. Você continuará estável com seu parceiro, mas um amor do passado irá tentar voltar para a sua vida.

Touro

Novos começos, oportunidades e abundância. É hora de correr riscos e perseguir seus sonhos. Os próximos dias serão de boa sorte para você. Você terá a oportunidade de realizar novos projetos pessoais e de trabalho com muito sucesso.

Busque sempre o equilíbrio no seu ritmo de vida. Sinta que uma corrente de energia positiva chega até você. Deixe as pessoas tóxicas de lado.

É um momento muito favorável para se apaixonar, mas não procure o amor, deixe-o vir até você. Cuidado com as traições dos colegas de trabalho. Seja mais cauteloso em seus comentários.

Gêmeos

Você está em uma jornada de autodescoberta e crescimento. Você é um signo de ar, o que significa que é inteligente, curioso e adaptável. Você também é um comunicador natural.

Nas próximas semanas, você estará ocupado com o trabalho e estudos. No entanto, você também terá muito tempo para socializar e se divertir. No amor, você estará aberto a novas experiências.

Você pode encontrar a pessoa perfeita para você ou pode decidir ficar solteiro por um tempo. Seja qual for a sua escolha, você ficará feliz e satisfeito. Quanto à sua saúde, você terá que cuidar de si mesmo. Certifique-se de dormir o suficiente, comer saudável e fazer exercícios regularmente.

Câncer

Você continuará brilhando em tudo relacionado ao seu trabalho. Você está no seu tempo de crescer mais. No entanto, tome cuidado com a inveja que o cerca. Não confie demais nos outros e não caia em golpes.

Sempre verifique cuidadosamente o que você vai assinar. Serão dias de mudanças interiores e de eliminar da sua vida aqueles períodos de turbulência que o afetaram.

Cuidado com problemas estomacais e úlceras. Seja um pouco mais consciente com o que come. Eu sei que você lembra daquele amor que partiu, mas se não te valorizou não era pra você.

Leão

É hora de viver melhor e deixar para trás aqueles contratempos com amigos e amores que só o faziam perder tempo. É preciso amadurecer em seus relacionamentos pessoais.

Sorte em dinheiro e planos para o seu futuro. ua energia está entrando em um ciclo que pode ajudá-lo a crescer em todos os sentidos, principalmente no ambiente de trabalho.

Sua criatividade, seu valor como pessoa e, acima de tudo, aquela personalidade magnética que o signo de Leão possui estarão em uma fase espetacular. Mudanças de casa e aventuras.

Virgem

Não perca as oportunidades apresentadas para ter sucesso sem limites. Uma viagem e chance conhecer outros lugares para fortalecer seus pensamentos.

Não tenha medo de voar. Sem dúvida, serão bons dias para não se limitar e poder crescer em todos os sentidos. No entanto, você deve ser mais prudente para não atrair situações negativas para sua vida.

Concentre-se em tudo de positivo para ser melhor. Você deve ter confiança em si mesmo e elevar a fé ao que deseja ter.

Libra

Um crescimento e uma mudança importante. Será um momento para resolver questões legais ou familiares que estão pendentes. Chegará o momento ideal para mudar de emprego ou assumir novas responsabilidades.

A conjunção de todas as energias positivas estará em alinhamento, esta semana será um momento decisivo para reestruturar sua vida em todos os sentidos. Chance de crescer economicamente ou fazer uma viagem a trabalho.

Novas responsabilidades assumidas na vida amorosa. Este é um momento de grandes mudanças para você, hora de correr riscos e perseguir seus sonhos.

Escorpião

Propostas de trabalho que serão boas e permitirão que você cresça profissionalmente e ganhe mais dinheiro. Você receberá um dinheiro extra que o ajudará a melhorar sua situação econômica.

Momento de poder, autoridade e sucesso. É um bom presságio para você, indica que você está no caminho do sucesso em todas as áreas da sua vida.

É um bom momento para fortalecer seus laços amorosos e renovar suas emoções. Cuidado com o que fala dos outros, não entre em fofocas. Um novo amor que o fará muito feliz chega. Uma viagem que pede cuidado com as pessoas.

Sagitário

Novos começos, oportunidades e crescimento. Você está a caminho de grandes coisas em todas as áreas da sua vida.

Você receberá um verdadeiro amor ou pedido no relacionamento, isso permitirá que você encontre felicidade e realização em sua vida amorosa.

É um bom momento para buscar poder e sabedoria. Especializações e cursos podem permitir que você assuma novos cargos e viagens. Você está na época de renovação do seu espírito aventureiro. Sempre tente olhar para frente e ver o seu progresso.

Capricórnio

Você deve controlar seu temperamento e não explodir devido a situações que você não pode controlar. Tenha paciência, seu sexto sentido estará muito aguçado, vai te ajudar a saber em quem pode confiar e em quem não pode.

Momento de alegria, felicidade e sucesso, por isso você está a caminho de grandes coisas em todas as áreas, é sua hora de brilhar e se sentir pleno em todas as suas ações.

Não se iluda com situações que não são boas em sua vida, você deve enfrentá-las. Isso pode ser doloroso, mas é importante lembrar que nem todo mundo é confiável. Aproveite esta semana para estar em casa e terminar tudo o que tem pendente.

Aquário

Esta semana será muito importante para você e os desafios mais difíceis da vida são enfrentados com coragem.

Fase de muita fé e de estar em constante movimento para que as energias não estagnem e você consiga se prevenir de todos os conflitos.

Uma etapa de mudança, sorte e fortuna. É a sua hora de estar no topo e não olhar mais para trás. Você está em pleno crescimento profissional, foque no que deseja para o seu futuro.

Você receberá a recompensa econômica que esperava, isso o ajudará a ser melhor em sua vida. Tenha cuidado com os problemas familiares e não discuta muito.

Peixes

Esta é uma semana emocionante para você, aproveite as oportunidades que se apresentam e aproveite a boa sorte que você tem.

Momento de amor, paixão e escolha e você está a caminho de grandes coisas. A chegada de um amor verdadeiro que tanto esperava. Se você está em um relacionamento, receberá uma proposta de aprofundar a relação que lhe permitirá encontrar felicidade e realização em sua vida amorosa.

Cuide de problemas renais e hepáticos, consulte o seu médico se tiver algum sintoma. Esta semana será de viagens a trabalho e a lazer. Suas energias estarão em constante movimento. Será um momento para fazer mudanças radicais em seu ambiente de trabalho.

