Cortes de cabelo Bob com franja 2023: 9 estilos rejuvenescedores que vão deixar você sexy e elegante (Foto: Pinterest)

O bob elegante e o franjeado são cortes que sobreviveram a qualquer tendência. De acordo com os especialistas, os cortes bob com franja são a combinação mais épica.

Atemporal, clássica e um pouco sexy, a mistura adiciona um elemento de dramatismo ao seu cabelo.

O Bob cut, com a característica de mostrar o pescoço e os ombros e a franja encostando nos cílios, juntos conseguem uma sensação relaxada e bonita.

Prepare-se para o verão com um corte bob com franja, aqui vamos mostrar a você 9 ideias de como usá-los:

Franja curta, Long Bob

A franja reta média é fresca e moderna o suficiente para ser combinada com rabos de cavalo baixos ou um micro topete.

Bob Francês

O corte reto atemporal francês de inspiração parisiense é muito chique, e além disso, o corte curto e o franjão são um pouco mais ousados.

Fresco e descontraído

Este corte reto ondulado é muito descontraído e aproveita ao máximo a textura. É a forma perfeita de usar o corte fora de casa, pois não requer muito penteado.

Ultra elegante

Este estilo é deliciosamente limpo e arrumado, mas se for usado com uma simples camiseta ou um blazer solto, parece elegante, sem esforço.

Despojado e romântico

Os cabelos com franja longa, que se estende até os cílios, traz um resultado sedutor e romântico. Se combinado com um corte reto mais longo, terá um look que nunca sai de moda.

Midi

É uma combinação clássica de corte reto e franja, mas um pouco mais curta para que resulte mais moderna, além da textura solta que lhe dá atitude.

Fresco e desfiado

Esse corte fresco é bem humorado e o franjão intercalado dá uma sensação de frescor.

Animado e com movimento

Esta versão da mecha bagunçada tem um toque moderno, com uma franja com risca no meio.

Cacheado

Não descarte os cachos e tenha o mínimo de trabalho, o máximo volume e muito movimento.