Chega de sinal ruim: dicas para melhorar a intensidade do Wi-Fi em casa com repetidores

Ter uma má conexão Wi-Fi em casa é coisa do passado. Não há motivo para não ter uma boa conexão à Internet para reproduzir vídeos de redes sociais, assistir a séries ou filmes em serviços de streaming ou desfrutar de um bom jogo online.

Se você estiver se sentindo no passado, a primeira solução é contatar o seu provedor de serviço. E se as medições mostrarem que a intensidade da Internet é boa, então é provável que o seu roteador esteja muito longe do local onde você se conecta.

Para isso, basta colocar repetidores. São dispositivos simples e muito mais fáceis de instalar. Eles também são conhecidos como extensores Wi-Fi ou amplificadores de sinal.

Eles são dispositivos projetados para melhorar a cobertura e o alcance de uma rede sem fio (Wi-Fi) em uma área específica. Esses dispositivos funcionam pegando o sinal de Wi-Fi existente de um roteador principal e, em seguida, amplificando e retransmitindo-o, permitindo que chegue a áreas onde o sinal original é fraco ou inexistente.

O funcionamento básico de um repetidor Wi-Fi é capturar o sinal do roteador principal, processá-lo e, em seguida, reenviá-lo.

Portanto, se houver uma área na sua casa ou espaço onde o sinal Wi-Fi é fraco devido a obstáculos como paredes grossas ou distância do roteador, você pode colocar um repetidor em uma localização estratégica para que atue como um intermediário entre o seu dispositivo e o roteador principal.

A ideia é encontrar um ponto médio entre o roteador original e o repetidor, para que o sinal seja distribuído por toda a casa.

As melhores marcas de repetidores em 2023