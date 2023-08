As revelações para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes nesta segunda-feira (7), segundo o tarot

Mais uma semana começando com tudo e para iniciá-la da melhor forma queremos convidá-lo a conferir as revelações das cartas do tarot para o seu signo nesta segunda-feira (7). Então, sem mais delongas, veja a seguir as mensagens para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Sagitário

A segunda-feira (7) e os demais dias são períodos em que precisará trabalhar mais a sua autoestima. Lembre-se que nem sempre tudo vai dar certo e está tudo bem que isso aconteça, desde que saiba ver os aprendizados disso.

Capricórnio

É melhor estar preparado, pois alguém do seu passado pode aparecer e mexer com seu coração. No entanto, você precisa pensar se realmente vale a pena já que essa pessoa te machucou anteriormente.

+ Sua leitura pode ficar ainda mais interessante com estas recomendações de nosso portal:

Aquário

Boas mensagens, Aquário! A segunda-feira (7) e os demais dias serão repletos de positividade em vários aspectos de sua vida. Assim que aproveite e abrace esta boa energia que o universo e os astros trazem neste novo ciclo.

Peixes

É hora de planejar momentos de relaxamento em sua vida e ter em mente que alguns desafios podem parecer grandes demais para você, porém não são impossíveis de ultrapassá-los. Se arrisque!

+ Aproveite a oportunidade e siga lendo mais conteúdos de nosso site: