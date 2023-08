Tudo o que você precisa saber sobre o novo GPT-5 que está prestes a sair

O futuro da Inteligência Artificial (IA) está prestes a dar um salto quântico com o próximo lançamento do GPT-5, a próxima geração do bem-sucedido modelo de linguagem da OpenAI.

Esta notícia ganhou força após o pedido de registro da marca GPT-5 junto à Oficina de Patentes e Marcas dos Estados Unidos, apresentado pela empresa em 18 de julho, como explica o Hipertextual.

Ainda não foi confirmada uma data de lançamento exata, mas os rumores sugerem que esta versão pode estar mais próxima do que imaginamos.

Na solicitação de registro de marca, GPT-5 é descrito como "um software capaz de processar, compreender e analisar o idioma natural, fala e texto humanos". Com base nas melhorias significativas introduzidas com o GPT-4, podemos prever que esta nova versão será a mais poderosa e avançada até à data.

Apesar de OpenAI ainda não ter feito um anúncio oficial sobre o lançamento do GPT-5, a apresentação do pedido de registro pode ter como objetivo proteger as siglas e evitar uso não autorizado por outras empresas. No entanto, considerando as declarações anteriores do CEO da OpenAI, Sam Altman, em relação ao tempo de desenvolvimento do GPT-5, é possível que o lançamento não esteja muito longe.

OpenAI has filed a new trademark application for:



"GPT-5"



The filing was made with the USPTO on July 18th.#openai #chatgpt4 #ArtificialIntelligence pic.twitter.com/PhQI3YV3jJ — Josh Gerben (@JoshGerben) July 31, 2023

Novidades do GPT-5

Se espera que o GPT-5 traga consigo características revolucionárias no campo da Inteligência Artificial e do processamento de linguagem natural. A OpenAI expressou o seu desejo de que esta versão seja a mais inteligente e capaz de automatizar tarefas cognitivas complexas.

Também se prevê uma significativa melhoria na compreensão e precisão da linguagem natural, o que permitirá oferecer resultados mais coerentes e precisos aos usuários.

Logo da OpenAI em um celular em frente a uma tela de computador que exibe um texto gerado pelo ChatGPT, em 21 de março de 2023, em Boston. (AP Foto/Michael Dwyer, Arquivo) AP (Michael Dwyer/AP)

Outro aspecto em que se espera um avanço significativo é a eficiência energética e de processamento do modelo. O GPT-5 buscará otimizar o uso de recursos e reduzir a quantidade de informação necessária para o seu treinamento, o que permitirá um desempenho mais eficiente em diversos contextos.

Apesar de todas essas melhorias, é importante esclarecer que a superinteligência, o estado em que uma IA é capaz de superar amplamente a inteligência humana em todos os aspectos, não será alcançado com o lançamento do GPT-5. A OpenAI estima que alcançar esse estado pode levar pelo menos mais quatro anos, e é provável que vejamos várias gerações mais do modelo de linguagem antes de chegar a esse ponto.