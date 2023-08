Meghan Markle reapareceu com um look econômico, mas elegante. Ela já não tem mais dinheiro para roupas de luxo?

Tudo o que Meghan Markle faz e veste é muito comentado, então o visual que ela usou para reaparecer recentemente com Harry não é exceção.

Em especial agora que há rumores que o casal está enfrentando problemas financeiros. Embora nada disso tenha sido confirmado, fontes próximas afirmam que estão em dificuldades depois que o Spotify cancelou o seu contrato de 20 milhões de dólares por não estarem satisfeitos, em termos de produtividade, com o podcast da atriz.

O look de Meghan Markle que chamou a atenção da Internet pelo seu preço

Para acalmar todas estas especulações, os Duques de Sussex anunciaram com destaque que, em parceria com uma das fundações com as quais trabalham, apoiarão um grupo de jovens com 2 milhões de dólares para construir um ecossistema inclusivo e justo na internet.

De acordo com Hola, este programa se chama Fundo de Poder da Tecnologia Responsável e a sua fundação, Fundação Archewell faz parte do comité de consultores, por isso foram encarregados de dar a boa notícia aos selecionados.

Para esta missão, Meghan Markle escolheu um look extremamente discreto e elegante: um conjunto de gola de tartaruga com uma saia combinando em tons bege, que combinou perfeitamente com sua pele cor de canela, demonstrando que os conjuntos monocromáticos sempre são uma ótima escolha.

O detalhe que não passou despercebido para os amantes da moda é que na verdade é um look bastante acessível, desencadeando todos os tipos de comentários.

O traje é da marca Lyndie Benson, criada em 2017. O conjunto tem um valor total estimado entre 350 a 380 dólares aproximadamente, considerado “econômico” de acordo com os padrões da esposa do príncipe Harry, que costuma usar roupas mais caras.

“Já não tem condições para uma roupa cara, ela tem que se vestir como os mortais”, “Simples mas sóbrio, eu gostei”, “Mostrando que você pode se destacar com pouco”, “Meghan economizou”, “Na realeza nunca teria usado essa peça”; Estas foram parte dos comentários dos internautas.