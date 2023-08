Inteligência Artificial: os criadores do ChatGPT preparam um sistema de geração de imagens que é uma loucura!

Um homem e uma mulher usando o chatbot em um computador e um tablet com a IA.Chat GPT Um homem e uma mulher usando o chatbot em um computador e um tablet com a IA.Chat GPT, um chat com Inteligência Artificial desenvolvido pela OpenAI. Uma tecnologia futurística, com somente um robô no seu sistema online. (mrmohock/Shutterstock)

Os especialistas da Open AI trabalham intensamente para melhorar os seus mecanismos de Inteligência Artificial. Tanto o ChatGPT como o DALL-E estão sob uma constante atualização ou integração de melhorias aos seus sistemas de aprendizagem automática.

O portal BGR destaca a análise de um YouTuber que já teve acesso a um único detalhe da nova atualização do DALL-E, responsável por gerar imagens. Ele ficou surpreso com suas capacidades, mesmo que ainda haja coisas para serem adicionadas.

Está tão em suas fases iniciais que nem mesmo se sabe em que data essa atualização do DALL-E chegará. Mas com essa pequena antecipação, o criador de conteúdo, MattVidPro AI, ficou extasiado com o nível de detalhe que consegue nas imagens.

O site mencionado repostou uma imagem do YouTuber em que aparece uma espécie de Jesus Cristo Zumbi comendo um sanduíche da Subway. "Eu não tenho nenhum interesse em usar o Midjourney depois de usar isso", disse em um trecho de seu vídeo.

Jesus Cristo Subway

“É extremamente emocionante. Isso tira do jogo tudo o que já vimos antes. É loucura”, concluiu.

Os resultados mostrados, lembremos que são apenas de teste, são fascinantes e demonstram que estamos nos primeiros dias das imagens geradas pela IA.

As fotos são incríveis, com o modelo DALL-E entendendo as instruções perfeitamente. Ele também é capaz de gerar texto corretamente a maior parte do tempo, e o software de IA gerativa secreta faz um progresso impressionante com a geração de mãos, por exemplo.