Fã da linha 212? Confira os os perfumes MAIS BARATOS e parecidos com este importado

Os perfumes mais parecidos com o 212 VIP Rosé Imagem: reprodução Instagram (@carolinaherrera)

212, de Carolina Herrera, é uma das linhas de perfume importadas mais cobiçadas, seja entre os homens ou entre as mulheres.

Com diversas versões lançadas, fica difícil escolher apenas um aroma, alem disso, as fragrâncias da marca não costumam apresentar um preço tão atrativo.

Pensando nisso, diversas empresas brasileiras se inspiraram no importado para criar sua própria fragrância, que se aproxima em aroma e qualidade, mas possuem um preço mais agradável.

Confira a seguir 5 fragrâncias parecidas com 212 VIP Rosé, um dos flankers mais queridinhos da linha.

Aurien Platiné - Eudora

Aurien Platiné, de Eudora, é um chipre frutado lançado em 2018. Se destaca pela nota de rosa, que eu exala pelo ambiente. Além disso, o aroma mistura um toque cítrico, floral e frutado. pode ser utilizado tanto de noite quanto durante o dia, em temperaturas quentes ou frias.

As notas de topo são Bergamota, Ameixa, Frutas Vermelhas, Toranja, Flor de Damasco e Mandarina. As notas de coração são Rosa Damascena, Rosa Turca, Lírio-do-Vale, Flor de Pêssego e Flor de Laranjeira e as notas de fundo são Baunilha, Licor, Âmbar, Sândalo, Cashmeran, Almíscar e Cedro.

Humor de Salto Alto - Natura

Outra fragrância com um aroma parecido com 212 VIP Rosé e o Humor de Salto Alto. Como DNA da fragrância importada, possui acordes frutados e cítricos, que são os destaques da fragrância.

A nota de champagne, também encontrada no perfume importado, é o que dá as características parecidas para estas fragrâncias, deixando os aromas do importado e deste nacional bem próximos.

A nota de topo é Limão. As notas de coração são Morango Silvestre e Champanhe e a nota de fundo é Priprioca.

Nativa SPA Rosé - O Boticário (Body Splash)

Esse é o item da lista com melhor custo-benefício, em contrapartida seu aroma é mais suave e com menor fixação. Ideal para quem não fica sem o 212 VIP Rosé, mas quer economizar ou optar por aromas intimistas.

As notas de topo são Rosa Damascena e Bergamota. As notas de coração são Rosa Bourbon, Rosa Branca e Ládano e as notas de fundo são Rosa Rubiginosa, Musgo de Carvalho e Patchouli.

Pinkish - In The Box

A fragrância Pinkish, de In The Box, é considerada um contratipo, ou seja, é diretamente inspirada no aroma importado e foi criada para tentar se aproximar o mais perto possível do aroma de 212 VIP Rosé.

Para isso a nota de destaque é o Champagne, seguido por Flor de Pêssego, Notas Amadeiradas, Âmbar e Almíscar Branco.

Make Me Fever Rose - Mahogany

Assim como os outros, se aproxima de VIP Rosé em virtude da relação entre os acordes, principalmente o de rosa, perdendo apenas no quesito qualidade ou fixação.

Sua de topo são Maracujá, Bergamota e Mandarina. As notas de coração são Rosa, Folha de Violeta, Lírio-do-Vale, Néroli, Jasmim e Frésia e as notas de fundo são Almíscar, Sândalo, Patchouli, Musgo de Carvalho, Âmbar e Cedro.

